Ilia Topuria da el peso en UFC Jacksonville: hay pelea

Tenemos pelea. Tanto Josh Emmet como Ilia Topuria han dado el peso en UFC Jacksonville. El estadounidense ha dado 145.5 libras y el español ha marcado 146, que es el límite permitido, siempre y cuando no haya cinturón por medio.

Parece que no, pero el pesaje es uno de los momentos más tensos para los peleadores. El esfuerzo ha sido máximo y se juegan poder pelear o no (que también equivale a cobrar o no).

No ha habido ningún susto por tanto. Atrás quedan los problemas de Topuria con el corte de peso, que le han jugado alguna mala pasada en el pasado. De hecho, problemas con este asunto le impidieron enfrentarse en el pasado a Charles Jourdain.

Topuria llega invicto a la velada, con un 13-0 a sus espaldas, 5-0 en UFC, la liga más competitiva del mundo. El español viene de noquear a Bryce Mitchell en su anterior combate y puede que, si gana, opte al cinturón del peso pluma.

Una victoria convincente le puede llevar a enfrentarse al ganador del Alexander Volkanovski vs. Yair Rodríguez en UFC 290 que tendrá lugar el próximo 8 de julio. El hecho de que ambas peleas vayan prácticamente seguidas quiere decir que UFC se plantea el emparejamiento.