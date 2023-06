La mujer de Lewandowski, tentada por las MMA: "Si no fuera su esposa..."

Robert Lewandowski se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en familia después de una temporada que ha sido una montaña rusa para él. Abandonó el Bayern Múnich, su zona de confort donde era el líder y referente absoluto, por enrolarse en un Barça en horas bajas, sacrificando incluso dinero en el movimiento, y la jugada le salió bien.

Uno de los motivos que le impulsó a cambiar Baviera por Barcelona, más allá del atractivo deportivo de jugar para el Barça, fue precisamente su familia, que deseaba disfrutar ya al final de su carrera de más tranquilidad y mejor clima. En concreto fue su mujer, Anna Lewandowska, la que más insistió, y finalmente pudo salirse con la suya.

Con lo que no pudo salir airosa Anna Lewandowska fue con una pequeña aventura en el mundo de las MMA, después de una proposición que no gustó demasiado al delantero culé. La esposa del '9', apasionada del fitness, reconoció en su podcast 'WojewódzkiKdzierski' que se le presentó una oferta para luchar en MMA (Artes Marciales Mixtas), pero no cuajó por diferencias con su marido.

"Tomé un café con Slawomir Peszko, el dueño de KSW (principal organización de MMA en Polonia) y me dijo que probara algo nuevo. Calculó que eran dos años de preparación. Le dije que primero quería hablarlo con mi marido", explicó Lewandowska, demostrando que el deporte corre por la sangre de toda su familia.

Sin embargo, fue a Lewandowski a quien no le gustó mucho la idea, como confesó también su cónyuge en su podcast: "Una vez le dije a Robert que si no fuera su esposa, probablemente participaría en un evento así". Si a ello le sumamos la creciente popularidad que están adquiriendo los deportes de contacto, aunque sean amateurs, entre los famosos... ¿Veremos a los Lewandowski subidos a un ring o un octágono?