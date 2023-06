Alcaraz 'se lo cree' y se ve con opciones de ganar en la hierba de Queen's

Carlos Alcaraz también funciona sobre hierba. El fenómeno del tenis mundial aterrizó en Queen's sin expectativas, con una sensación de incomodidad en su juego acrecentada en su duro debut ante Rinderknech, pero su nivel de tenis le ha llevado la contraria hasta hacerle cambiar de opinión con el paso de los días... Ahora se ve haciendo un gran papel en Queen's y de nuevo en la cima del ránking ATP.

"Sinceramente, mis expectativas en este torneo no son demasiado altas (entre risas). He jugado dos torneos sobre hierba en mi carrera, dos Wimbledon, solo cinco o seis partidos. Tengo que sumar horas sobre hierba y tener más experiencia. Ahora mismo mis expectativas de ganar este torneo no son muy altas. Estoy centrado en jugar en hierba, sumar horas y prepararme para Wimbledon", fue la frase que hizo resonar Carlitos tras su complicado debut en el torneo de Queen's.

Eso fue el pasado martes, con la vista nublada por el partido que estuvo a punto de perder minutos antes ante Arthur Rinderknech, rival muy por debajo del número dos mundial. Pero apenas han hecho falta dos días para que los pensamientos del murciano den un giro de 180 grados.

Lo demostró tras su victoria en octavos de final ante Jiri Lehecka este jueves, un partido muy cómodo en el que sacó billete directo para el partido de cuartos de final ante Grigor Dimitrov. "Mis expectativas han cambiado, estoy listo para hacer un buen resultado en hierba. Voy a afrontar los cuartos con mucha confianza. Queen's es un lugar muy bonito para jugar al tenis y estoy muy contento de mis primeros cuartos", dijo apenas una hora y media después de realizar su primer saque en la pista central del club londinense.

Así, arropado por las buenas sensaciones de un partido en el que se pudo apreciar una gruesa diferencia en cuanto a movilidad y golpeo de bola respecto a su primer duelo del año sobre hierba, el murciano lanzó toda una declaración de intenciones que apuntan a Novak Djokovic.

Si gana los tres partidos que le esperan por delante, Alcaraz sumará un nuevo título de ATP 500 a sus vitrinas, el primero en su carrera sobre hierba, y recuperará el N.º1 mundial perdido en Roland Garros antes de la disputa de Wimbledon. Allí sí estará Nole, favorito a conquistar el título tras su hazaña en Roland Garros.

Grigor Dimitrov, el siguiente paso

Antes de la gloria, Alcaraz tiene por delante un camino de tres partidos que arranca este viernes ante el Grigor Dimitrov. El veterano tenista búlgaro es especialmente peligroso en hierba, aunque es uno de los jugadores a los que el murciano mejor tiene tomada la medida. Dos veces se han visto las caras, en París-Bercy 2022 sobre pista dura y en Madrid 2023 sobre tierra, ambos partidos sentenciados con victoria de Alcaraz.