Guía para entender la pelea de Topuria en UFC: el pesaje oficial... que nunca es el peso real

Los deportes de combate, como UFC, están regidos por categorías de peso (aunque esto no siempre fue así). De este modo, la gran liga estadounidense tiene el peso paja (52 kilos), mosca (57 kilos), gallo (62 kilos), pluma (67 kilos), ligero (70 kilos), welter (77 kilos), medio (84 kilos), semipesado (93 kilos) y pesados (120 kilos). Ilia Topuria va a pelear en el peso pluma, con lo que el día del pesaje tendrá que dar en la báscula esos 67 kilos (con medio kilo de margen). Bien, ¿quiere decir esto que este es el peso de los luchadores? Si y no.

Topuria, para llegar al peso pluma, tiene que 'cortar' unos 20 kilos, lo que quiere decir que su peso habitual de entrenamiento es de unos 87 kilos. Para conseguir esto, el español tendrá, básicamente, que hacer dieta y, sobre todo, deshidratarse. Esto se consigue bebiendo muy poca agua, entrenando con ropa de plástico para favorecer la sudoración, visitando con frecuencia la sauna y metiéndose en sacos de dormir en habitaciones con la calefacción puesta.

Todo esto se hace las semanas previas a la pelea, con lo que no es raro que los luchadores no lleguen en plenas facultades a las veladas. El pesaje se suele hacer el día antes y, a partir de ahí, los luchadores y luchadoras tienen poco más de 24 horas para volver a su forma normal. El día de la pelea, por tanto, el peleador no pesa los 67 kilos del peso pluma, sino (en el mejor de los casos) su peso habitual.

Se trata de un proceso muy duro para muchos luchadores e incluso peligroso. Un mal corte de peso puede llevar a cualquier luchador a no poder pelear o incluso a tener que ir al hospital. Le pasó a Topuria cuando iba a enfrentarse a Charles Jourdain pero también le ha pasado a Joel Álvarez o Dani Bárez. Para esto existe (o debería existir) un control médico. Cuando decimos que el corte de peso es duro nos referimos a esto, a llorar de puro sufrimiento:

Si un peleador no está en un buen estado físico no debería pelear, entre otras cosas porque su resistencia a los golpes no es la misma. Basta observar lo 'fácil' que cayó Alex Pereira con Israel Adesanya. Cuando estás físicamente mal sueles pelear mal.

Existe un cierto debate en cuanto a si debería existir el corte de peso. Los problemas de salud que generan son más que evidentes (incluso hay peleadores que han muerto) y, además, genera desigualdades. No todo el mundo puede cortar el mismo peso, con lo que, el día de la pelea puede suceder que se presente un tipo de 84 kilos frente a uno de 70. Esto, evidentemente, genera una cierta sensación de injusticia.