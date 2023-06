Enfado en el Bayern por los rumores sobre Kimmich y el Barça: "¿Por qué flirtean abierta y ofensivamente con nuestros jugadores?

El Barça finalizó la temporada por todo lo alto como campeón de Liga y ya peina el mercado. Los culés no quieren dormirse en los laureles después de unas campañas flojas a nivel de títulos, pero dada su (todavía) delicada situación financiera hay determinados movimientos que interesan más que otros.

Después del chasco con Leo Messi, y con un Laporta de viaje por Qatar en busca de nuevas fuentes de financiación, han sonado nombres como Joshua Kimmich para unirse al equipo dirigido por Xavi Hernández. El alemán de 28 años es el principal candidato a reforzar la medular culé tras la despedida de Sergio Busquets además de su compatriota Gundogan, que acaba contrato con el City, pero el Bayern Múnich no parece por la labor de negociar.

El conjunto muniqués sigue firme en su postura, que es retener a toda costa a Kimmich, el preferido de Xavi para el puesto. En Alemania ni siquiera se contempla una negociación por el internacional teutón este verano, y menos después de haberse sentido ofendidos por los rumores que llevan días vinculando al jugador con el club catalán.

"En primer lugar, Xavi fue un excelente jugador y tengo un gran respeto por el Barcelona, pero no entiendo porqué el Barça flirtea abierta y ofensivamente con nuestro jugador" ha asegurado este sábado el presidente del Bayern, Herbert Hainer, molesto con las voces procedentes del propio Barça que hablan sin tapujos sobre una posible operación.

Para hacer más énfasis en su postura, Hainer también lanzó un mensaje disuasorio para el Barça o cualquier otro club interesado, reforzando la importancia de Kimmich en la estructura del club bávaro: "Joshua es una piedra angular absoluta para nosotros. Es un líder, ha ganado muchos títulos con nosotros y seguirá haciéndolo. Él está firmemente en nuestros planes para el futuro y es uno de los jugadores alrededor de los cuales construiremos nuestro equipo".

Lewandowski lanza un guiño a su ex compañero

Mientras se resuelve el futuro de Kimmich, el alemán sigue jugando al fútbol. De hecho, fue uno de los pocos destacados en la derrota de Alemania contra Polonia (1-0), un resultado decepcionante que no evitó que se produjese un cariñoso reencuentro con su antiguo compañero Robert Lewandowski.

El delantero del Barça, como cabía esperar, fue preguntado por la insistencia de Xavi en conseguir la incorporación del medio alemán, y no dudó en dedicar grandes halagos a su amigo: "Todo el mundo conoce las cualidades de Joshua. Un jugador así es el deseo de todo entrenador, eso no es ningún secreto. El Barcelona siempre está buscando las mejores opciones. Pero no quiero decir más ahora". Más leña al fuego del enfado del Bayern.