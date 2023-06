El futuro de Mirotic, en entredicho justo antes de la final de la ACB

Anadolu Agency via Getty Images

Nikola Mirotic puede tener las horas contadas en el Barça, y todo a pocas horas de iniciar la serie final de la ACB contra el Real Madrid. La entidad azulgrana, lastrada económicamente, tiene en mente rescindir al montenegrino nada más termine la temporada, para deshacerse de su elevada ficha en un curso muy exigente con las cuentas del club.

Según ha adelantado TV3, el club ha dado incluso el paso de comunicarle su intención de rescindirle el contrato tras la final de la Liga Endesa, de manera que el jugador montenegrino quedaría liberado de esos dos años contractuales y podría negociar con el equipo considere. Todo, siguiendo un plan estratégico del Barça para recortar gastos y ahorrar presupuesto en la sección de basket del equipo.

Según desveló hace unos días 'Mundo Deportivo', la directiva ha dado órdenes a la sección de baloncesto para reducir en torno a un 20-25% sus gastos, elevados hasta los 44 millones en el actual ejercicio económico para unos resultados más bien pobres, y que podrían empeorar si caen en los clásicos ante el Real Madrid.

Desde luego, los rumores no facilitan la concentración de la plantilla dirigida por Jasikevicius, que también ha sonado para salir debido al mismo problema financiero. No en vano, de los 44 'kilos' que gasta la sección, alrededor de 38 corresponden a la masa salarial, en la que el técnico ocupa un puesto privilegiado, pero no al nivel de Mirotic.

En cifras absolutas, el presupuesto debería reducirse en torno a los 8-11 millones de euros, y el contrato del internacional español ronda los 10 millones de euros anuales. Las cuentas salen en Can Barça, porque el ahorro ascendería a 20 millones en dos años, por mucho que no recibiese suma por el traspaso, y consideran que tienen opciones de rescindir el contrato sin mucha complicación.

El Barça lo niega todo y protege a Mirotic del "ruido"

Sin embargo, el Barça ha negado este jueves que se le quiera rescindir el contrato a su jugador franquicia, o que haya pacto alguno con el hispano-montenegrino, que tiene firmado como blaugrana hasta 2025, para una rescisión de mutuo acuerdo. Según aseguraron fuentes del club a Europa Press, aseguran además que "no es cierto" que se haya notificado nada al jugador.

El club considera inadmisibles los rumores a un día de empezar la final del Playoff de la Liga Endesa contra el Real Madrid, y niega que se esté negociando la salida del internacional español, entre otras cosas porque "nunca" se haría un movimiento así antes de jugarse un título y cerrar una temporada.

Aún así, la entidad es consciente del "ruido" que hay sobre la posible salida de Mirotic en los medios ya mencionados, pero reitera que nada de ello es cierto a día de hoy y que no interesaría, de todos modos, rescindir el contrato firmado para las dos próximas temporadas (hasta junio de 2025) porque conllevaría pagarle la totalidad del salario.

Eso sí, debido a ese ruido mediático y con el objetivo de no ser el foco de atención, Nikola Mirotic no comparecerá este jueves por la tarde en la rueda de prensa oficial previa a la final, compartida con el técnico blaugrana, Sarunas Jasikevicius, el entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, y el jugador blanco Sergio Rodríguez, y dejará su lugar a Álex Abrines.