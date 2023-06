La surrealista rueda de prensa de Gabri Veiga en la que solo le preguntan por qué equipo va a fichar: su cara lo dice todo

La rueda de prensa de Gabri Veiga con la selección española sub 21 no ha pasado desapercibida para nadie dentro del mundo del fútbol. Su futuro, aún por decidir, fue el principal foco de atención en un turno de preguntas donde, prácticamente, sólo se habló de ello y la clasificación de España para el Europeo pasó a un segundo plano. No obstante, el jugador del Celta 'despejó' cualquier tipo de cuestión relacionada con una supuesta salida del Celta: "No estoy pensando en lo que pueda pasar en el futuro".

El futbolista de Pontevedra, que ha sido relacionado en varias ocasiones con el Real Madrid, no quiso hablar sobre esa posibilidad y 'echó balones fuera' en todo momento: "Estoy aquí con la selección centrado en un reto muy bonito como es el Europeo. Quiero vivir el presente, el futuro ya se verá". Sin embargo, el centrocampista agradeció los halagos que recibió por parte del técnico madridista: "Todos los elogios son bien recibidos, sobre todo si vienen de parte de un gran entrenador como es Carlo Ancelotti", reconoció el centrocampista.

"Ahora mismo no estoy pensando en mi futuro, quiero vivir el presente, y el presente es la selección. Espero que mi futuro pase por estar en el Europeo y ganarlo", declaró en una rueda de prensa donde ha tenido que responder insistentes preguntas sobre si saldrá o no del Celta de Vigo.

Una temporada para enmarcar

El gallego, autor de 11 goles y 4 asistencias este curso, comentó la gran temporada que ha realizado durante esta campaña: "Ha sido un año espectacular. Hubo momentos en los que me tuve que parar a pensar y a asimilar todo lo que estaba ocurriendo. Todo lo que hice es un sueño, sobre todo por hacerlo en el club de mi vida. Estoy muy contento por ello", añadió.

En más de una ocasión, el centrocampista ha sido comparado con Jude Bellingham, nuevo fichaje del Real Madrid, pero el español no quiso entrar en esa relación entre ambos jugadores: "Cada jugador vale lo que vale y vale lo que pague cada equipo. Bellingham es uno de los mejores centrocampistas del mundo y yo aprendo mucho de él", finalizó.