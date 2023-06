Kroos se acuerda de Hazard por el fichaje de Bellingham: "Se hizo una gran inversión y no fue un buen traspaso"

El fichaje de Jude Bellingham por el Real Madrid por 103 millones de euros llega acompañado de las preguntas sobre si ciertamente lo vale. Además de los aficionados, también son algunos de los futbolistas los que se han pronunciado al respecto. Uno de ellos es Toni Kroos, que ha aprovechado para mandar un recado a su ya excompañero Eden Hazard.

Cuando el alemán fue preguntado por esa inversión con el inglés, no dudó en defenderlo atacando al belga. "¿Bellingham ha costado 103 millones? Aquí hemos tenido jugadores que vinieron por mucho más dinero y han dejado morir su carrera. Se hizo una gran inversión y todo el mundo sabe que no fue un buen traspaso", ha afirmado para el podcast Einfach mal Luppen.

Estas palabras no son las primeras que el alemán dedica a su excompañero de equipo. En marzo, antes del partido ante el Barça, Kroos afirmó públicamente que no sentía ninguna pena por la situación de Hazard, que no contaba con minutos.

"La compasión está fuera de lugar en el fútbol. No creo que Eden tenga una mala vida. Puedes compadecerte de gente que lo está pasando claramente peor. No se trata de dinero, simplemente no he sentido lástima por nadie en el fútbol. Por supuesto, la situación ha sido difícil durante mucho tiempo, pero al fin y al cabo, cada uno es en cierta medida responsable de su propia situación. Por eso creo que la lástima está fuera de lugar", afirmó.