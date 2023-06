Swiatek se marca un 'Sergio Ramos' con el trofeo de Roland Garros

Este sábado se ha celebrado la final WTA de Roland Garros en París, y en ella ha salido victoriosa por tercera vez en su carrera en la tierra batida de la Philip Chatrier la polaca Iga Swiatek, número 1 mundial, tras derrotar a la checa Karolina Muchova por 6-2, 5-7 y 6-4, en poco menos de tres horas de encuentro.

Un triunfo especialmente emotivo para Swiatek, que no pudo evitar romper a llorar al recibir el trofeo, y no era para menos, porque suponía su cuarto 'Grand Slam' en su trayectoria, y todo después de un partido más complejo de lo esperado, en el que casi sufre una remontada en contra: "La he visto remontar y por un momento me he pensado que podía pasarme, así que me he concentrado en cada punto. Creo que le he permitido acercarse demasiado y podía haberlo lamentado. Afortunadamente todo ha salido bien".

Aun así, esa acabó por ser la menor de sus preocupaciones, porque el momento más viral de su coronación, ya en plena celebración, se produjo después, ya con el trofeo en la mano. La polaca se lanzó entusiasmada a agitar la copa al cielo parisino, cuando la tapa plateada se separó del resto del trofeo y salió volando con la inercia.

La tenista quedó paralizada por un segundo mientras la tapa rebotaba contra el pedestal en el que estaba subida como campeona. Alzó la vista, miró a un lado y a otro como buscando ayuda o una explicación que dar, y cuando se agachó a recoger la parte caída del trofeo, esta se le escapó entre los dedos y terminó cayendo a la pista. Momento embarazoso para la número 1 mundial, sin duda, supo mucho mejor como ganadora y que aportará una anécdota inolvidable a su ya de por sí histórica victoria.

¿Les ha recordado a algo, verdad? Lógicamente hay que salvar las distancias, pero algo así sucedió hace ya doce años, cuando un jugador del Real Madrid, en plena rúa por la Copa del Rey, no pudo evitar que el trofeo se le escurriese entre los dedos. Sergio Ramos, en pleno trance por la fiesta, asomó en exceso la Copa al abismo del bus, y esta se desplomó y quedó aplastada por el vehículo. Iga ha tenido bastante más suerte.