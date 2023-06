Ona Carbonell: "España tiene grandes referentes femeninos"

Ona Carbonell no deja de sonreír. Acaba de recibir el premio especial en la gala del Women’s Sports Institute y no cabe en sí de orgullo.

¿Qué echa de menos de la competición?Solo echo de menos la adrenalina y el equipo, porque el equipo humano que rodea todo es maravilloso y es algo único trabajar tanto y tantos años para un objetivo. El frío, las horas de entrenamiento y tanto tiempo en el agua no lo echo de menos.

¿Cuáles son las mayores dificultades a las que se va enfrentando una deportista a lo largo de su carrera?Depende del deporte hay más o menos discriminación. En mi deporte no la había. De pequeña lo más difícil era renunciar a todo para entrenar con un único objetivo. Ya cuando creces, crear una familia es una de las grandes dificultades que tenemos las mujeres en el deporte, más que los hombres. Y en la retirada, pues entender que ya no eres deportista de élite y que tienes que marcarte nuevos retos. Es una jubilación muy temprana y eso no es fácil.