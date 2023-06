Carlos Alcaraz lanza un aviso a todos sus rivales en Roland Garros: "Tienen que jugar a un gran nivel para ganarme a cinco sets"

Carlos Alcaraz se clasificó para los cuartos de final de Roland Garros tras conceder otra espectacular actuación ante el italiano Musetti. El español sigue deleitando a todos los aficionados del tenis con un nivel muy alto y es prácticamente el favorito número uno -con permiso de Djokovic- para alzarse con el torneo parisino: "Para ganarme a cinco sets tienen que tener una capacidad física y mental muy grande".

El murciano es consciente del gran nivel que está mostrando sobre la arcilla de París y así se lo reflejó a Álex Corretja tras el partido con Musetti: "Muy contento con el partido, he jugado muy bien. Era un ronda muy complicada donde tenía que estar muy concentrado", explicó Charlie en los micrófonos de Eurosport.

"Lorenzo venía jugando muy bien y desde la primera hasta la última bola he estado muy concentrado. Ha sido mi mejor partido del torneo", añadió un Carlos que se tomó su particular revancha tras la derrota ante el italiano en la final de Hamburgo 2022. Además, Carlitos declaró que se siente "muy cómodo jugando a cinco sets": "Juego más calmado, más agresivo. Para ganarme a cinco sets tienen que tener una capacidad física y mental muy grande", resaltó Carlos, que 'avisó' a sus rivales con estas declaraciones.

El español, "desde que era pequeño", ha contemplado todas las hazañas del Big Three para intentar parecerse a ellos: "Es una exigencia muy alta al rival física, mental y tenísticamente. Los grandes como Federer, Djokovic y Nadal mantenían esa exigencia muy alta y en eso intento copiarlos".

Para finalizar, Alcaraz habló sobre su próximo rival, el griego Stefanos Tsitsipas: "Creo que gané todos los partidos contra él. Eso no quiere decir nada, no significa que voy a ganar siempre. Es un oponente fuerte, pero su juego es un juego que me conviene", recalcó el flamante número uno del tenis mundial.