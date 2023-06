Omar Montes se parte la mano para ganar en la primera velada de la FaMMA League

La primera edición de la FaMMA League no ha dejado a nadie indiferente y ha ofrecido momentos que pasarán a la historia del deporte amateur, sobre todo en las redes sociales hispanas. Desde el combate de menos de un minuto entre Dakota Tárraga (ganadora) y Fani Carbajo, pasando por las actuaciones que amenizaron la velada en la Cubierta de Leganés, hasta llegar al combate estelar.

En el evento principal, después de haber asistido a combates de MMA y otras disciplinas, se daban cita Omar Montes y Borja Escalona, más conocido como 'Torete'. Era el 'Main Event' de la noche y no decepcionó, es más, estuvo a la altura a nivel deportivo de un auténtico combate de boxeo para cerrar el evento por todo lo alto.

La pelea estelar entre Omar Montes y Torete, además, contaba con el aliciente de enfrentar a dos personas con algo de experiencia previa como boxeadores. Se le notó a Escalona, que debutó recientemente en categoría amateur, y sobre todo a Montes, que tiene detrás de sí cierto bagaje como púgil.

El cantante, ganador del combate, hacía tiempo que deseaba participar de nuevo en algún combate de boxeo, fuese cual fuese el evento, y por fin lo consiguió. Se le notó motivado, concentrado, y metido de pleno en el papel. Tanto, que ofreció una entrada 'a la americana' en el ring acompañado por la música en vivo de Yung Beef, que le escoltó hasta el cuadrilátero mientras cantaba.

En el combate en sí pudimos vivir un choque serio, con un gran nivel de boxeo. Omar Montes llevó la iniciativa de la pelea en todo momento, pero Torete aguantaba bien en defensa los tres asaltos ante las tablas de un Omar muy seguro en el ring. Sobrevivió Escalona, pero el jurado decidió de forma unánime que el ganador era el cantante y boxeador tras un gran despliegue de golpes y movimientos.

"Ha sido un combate duro, en el primer asalto me ha entrado un golpe y me ha reventado el tímpano", comentó Torete nada más acabar la disputa, finalizado ya el combate, demostrando el buen rollo existente entre ellos. De hecho, Torete reconoció que sabía que Omar había bajado el ritmo porque cree que se había dado cuenta.

Así, Torete admitió que su oponente fue muy superior porque "es un pedazo de boxeador", aunque ambos saliesen en realidad mal parados del combate. Omar Montes, en ese mismo golpe del que se quejaba Torete, se fracturó la mano: "Del primer jab que te he dado me he partido la mano y he terminado la pelea ahí como he podido".