Djokovic salva su irregularidad con galones y se impone a Davidovich en tercera ronda de Roland Garros

Novak Djokovic recogió el premio a la solidez al lograr la victoria en su duelo de tercera ronda de Roland Garros ante el español Alejando Davidovich en un partido reñido y especialmente marcado por la inestabilidad en las rachas de juego (7-6 (4)/7-6 (5)/6-2)). El serbio, lejos de su mejor versión, supo mantenerse firme ante un Davidovich más dominador pero muy desacertado en los momentos clave. Su próximo rival será el ganador del Hurkacz-Varillas.

Los primeros intercambios del partido dibujaron el guion de una batalla de tú a tú en la revancha de los dieciseisavos de Montecarlo 2022. Djokovic, muy impreciso -especialmente en su revés-, resistía sus servicios ante el frenético arranque de Davidovich, quien siendo conocedor de la receta para vencer al serbio en tierra batida, no tardó en lograr su primer break (2-3).

La grada envió calor al favorito, un Djokovic capaz de firmar un contrabreak a ralentí para volver a llevar la iniciativa con su servicio, pero no de imponer su tenis el español. En el otro lado de la red, a Davidovich no se salió del plan establecido, insistió al revés, dio un recital de dejadas 'a lo Alcaraz' y logró un segundo break -con ayuda de tres dobles faltas del serbio- para poner el set en bandeja. Pero no aprovechó su saque y Novak, todavía lejos de su mejor versión, impuso sus galones en el tie-break.

La sufrida hora y media de la primera manga no apresuró a Nole a la búsqueda rápida de alternativas en su juego, lo que permitió a Davidovich ganar su saque y romper el de su rival en los primeros instantes del segundo set. Fue entonces cuando se activaron las alarmas del balcánico, y sin más autoexigencia que la necesaria para volver a la precisión convirtió la excesiva confianza de Davidovich en ventaja y remontó hasta el 3-2.

Eso sí, la inestabilidad ya se había implantado en la dinámica de ambos jugadores, en parte por el viento racheado que ha soplado en París desde el arranque del torneo, y de nuevo volvió la alternancia al marcador. El español aplacó la reacción de Novak con un break y su confirmación hasta el 4-3, se desconectó en dos nuevos juegos que fueron a la saca del serbio y remontó hasta ponerse a un punto del set. De nuevo se quedó con la miel en los labios, el número tres del mundo resistió y cerró de nuevo el set en la muerte súbita.

A pesar del marcador, el juego aguerrido del malagueño le sirvió para ganarse progresivamente a la grada parisina. La Chatrier, ansiosa de un partido para la historia, empezó a regalar vítores más intensos a Fokina y eso no gustó a Nole. La batalla entre el serbio y el público estaba servida, y el jugador se encargó de prender la llama con una sobreactuada celebración tras el segundo 7-6. La tormenta de abucheos cayó con fuerza sobre número tres del mundo, también director de una orquesta de silbidos durante la pausa médica solicitada en el descanso.

En cualquier caso, la polémica no hizo mella en un Djokovic que ya había ganado la batalla psicológica a su rival. Quedó demostrado en la reanudación, en un tercer set de trámite, con tan solo un atisbo de rebelión de Davidovich. El 'Djoker' ganó de corrido los tres primeros juegos y se limitó a mantener la ventaja hasta la sentencia.

El pupilo de Giran Ivanisevic logró su pase a la cuarta fase con una polémica que seguro le acompañará durante esta edición de Roland Garros. En ella espera ya al donde se medirá al ganador del partido de la tarde de este viernes entre Hubert Hurkacz y Pablo Varillas.