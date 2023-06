España en la Final Four de la UEFA Nations League: selecciones, fechas, sede, formato...

La Final Four de la UEFA Nations League está de vuelta después de su última edición, previa al Mundial de Qatar en 2021, y regresa en junio con una lucha a cuatro bandas por un trofeo que va adquiriendo prestigio con el paso de las ediciones. En esta ocasión, serán España, Italia (ambas repiten presencia), Croacia y Países Bajos (que perdió la primera final en 2019) quienes se batan por la copa.

La Roja logró clasificarse de forma agónica, todavía con Luis Enrique en el banquillo, ganando a Portugal a domicilio por la mínima en la última jornada. Ahora será Luis de la Fuente el encargado de guiar a los nuestros a la victoria, pero el objetivo sigue siendo el mismo: cobrarse la revancha por la polémica derrota ante Francia en 2021, con aquel gol ilegal de Mbappé en fuera de juego.

En el caso de Croacia la situación es muy similar, porque clasificaron de la misma forma en el último encuentro tras vencer a Dinamarca, por un sólo punto de distancia con los daneses. Italia también sufrió y entró en el último choque de su grupo, mientras los anfitriones neerlandeses sí que sacaron su billete 'a casa' para la Final Four sin demasiado esfuerzo, con dos jornadas de anticipación.

Los encuentros de esta Final Four tendrán lugar del 14 al 18 de junio, con el formato clásico de dos semifinales, un partido por el tercer y cuarto puesto, y la gran final. En el primer partido, el miércoles 14, serán Países Bajos y Croacia quienes inauguren la final a cuatro, y ya el jueves 15 será el turno de la Selección, en un duelo ante Italia con mucha historia reciente detrás.

El lugar escogido para acoger el evento ha sido Países Bajos, aunque aún queda por dirimir las sedes de cada partido. Una de ellas apunta a ser Ámsterdam, mientras Rotterdam o Eindhoven se disputarán la otra plaza. Así, los pupilos de Van Gaal podrán contar con todo el apoyo de su público, en el que será el primer gran torneo de selecciones celebrado en suelo holandés desde la Eurocopa 2000, que organizaron junto a Bélgica.

Por último, cabe destacar que el combinado nacional que se alce con el trofeo gozará de ciertos privilegios en su camino clasificatorio al Mundial 2026, ya que su grupo europeo contará con cinco equipos en lugar de seis. Además, para esa Copa del Mundo, la UEFA reserva otros dos billetes de acceso a la repesca con otras 10 selecciones en función de su actuación en la última Nations League.

Mientras, para la Eurocopa que se disputa en 2024, la UEFA también ha previsto la situación: “Tres de las 24 plazas para la UEFA EURO 2024 se determinarán por medio de puestos de play-offs a través de la UEFA Nations League 2022/23 según el reglamento. Se seleccionarán doce selecciones en función de su rendimiento en la Nations League 2022/23 ( nominalmente los ganadores de los grupos de las Ligas A, B y C). Si no hay suficientes selecciones no clasificadas en la misma Liga, se pasa a la siguiente Liga".