Alonso: "Me gustan las cosas virales, primero fue 'El Plan', luego 'La Misión'... y ahora 'la 33"

El piloto español Fernando Alonso ha concedido una entrevista en TVE a pocos días del Gran Premio que tendrá lugar en el circuito de Montmeló. El asturiano repasó todos los aspectos que rodean a esta carrera, marcada por un número, el 33.

Alonso no parece obsesionado por esta cifra, aunque reconoce que le gustan este tipo de campañas: "Me gusta lo viral y lo abrazo. Primero fue 'El Plan', luego 'La Misión' y ahora 'la 33'. Bueno, estas cosas están bien, me gustan. Ojalá pudiéramos lograr esa victoria".

Lo viral no oculta la dificultad de la empresa: "Vamos con toda la ilusión, pero hay que ser realistas. Red Bull ha dominado casi todas las carreras y en Barcelona no tendría porque parar eso". Y al volante del monoplaza de la escudería austriaca estará Max Verstappen: "Es el mejor piloto de la actualidad. Más allá de su coche, es que él no tiene puntos débiles".

El asturiano también confesó el momento dulce que vive y su ilusión por correr ante su afición: "No puedo negar que ahora soy feliz. Y encima voy a correr en Barcelona, que siempre tiene una energía especial. Estoy deseándolo".

"Hay que ir a por la 33... y luego a por la 34", se ha despedido el bicampeón, que no oculta su hambre por ganar. En Montmeló, aunque será difícil, tendrá una nueva oportunidad de cantar victoria 10 años después, precisamente en el lugar en el que lo hizo por última vez.