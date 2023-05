Taro Daniel, el próximo rival de Carlos Alcaraz en Roland Garros que se siente "un 30% español"

Carlos Alcaraz afronta durante este miércoles la segunda ronda de Roland Garros ante un viejo conocido por el tenis español, Taro Daniel. El japonés de 30 años, que ocupa actualmente el puesto 114 del ranking mundial de ATP, anhela clasificarse para la tercera ronda del 'Torneo de los Mosqueteros' por primera vez en su trayectoria.

El nipón, nacido en Nueva York, es un consumado especialista en tierra batida, puesto que invirtió diez años de su vida entrenando en la Academia TenisVal de Valencia. Desde 2010 lleva compitiendo al máximo nivel entre los tenistas más fuertes del mundo. En 2018, el talento japonés consiguió su mejor puesto en la ATP (68) realizando un juego seguro y contundente. En ese mismo año, Daniel consiguió vencer a Djokovic en Indian Wells y se alzó hasta lo más alto del podio en el ATP 250 de Estambul.

"España es la base de mi juego. Estuve allí durante 10 años y crecí con un estilo y rasgos españoles. La táctica, la forma en la que golpeo, el estilo de vida… podría decirse que me siento en un 30% español. Cuando estoy en pista hablo castellano. Le debo mucho, no creo que me hubiese convertido en profesional si hubiese estado todo aquel tiempo en Japón o California", reconoció un Daniel que recordaba con entusiasmo su etapa en Valencia.

El enfrentamiento ante Carlos Alcaraz en Roland Garros será el segundo partido que jugarán entre ellos. El primero fue en el ATP de Portugal, en el año 2021, y finalizó con victoria del murciano en tres sets por 6-2/6-7 y 6-2.