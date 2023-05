¿Por qué Diakhaby no posó contra el racismo?

La imagen de este jueves en el Visit Mallorca Estadi del futbolista francés del Valencia Mouctar Diakhaby desmarcándose del resto de sus compañeros y rivales al no querer posar con la pancarta contra el racismo propuesta por LaLiga, la RFEF y el CSD, ha sido una de las imágenes que han marcado el desarrollo de la antepenúltima jornada de la Liga 2022/2023.

Y es que el central valencianista quiso reflejar con esta decisión su descontento por el trato sufrido hace dos temporadas por parte del organismo que se encarga del desarrollo de la máxima competición nacional. El 4 de abril de 2021, durante el encuentro de Liga que enfrentaba a Cádiz y Valencia en territorio andaluz, después de un forcejeo dentro del área che entre Diakhaby y el futbolista del Cádiz Juan Cala en el minuto 36 del partido, el futbolista franco-guineano del Valencia acusaba de un insulto racista al central lebrijano del Cádiz, desencadenando los acontecimientos.

Tras la trifulca formada por la discusión, el árbitro Medié Jiménez mostró la tarjeta amarilla a Diakhaby, desencadenando un enfado aún mayor del jugador valencianista que, más tranquilo, pudo hablar de lo acontecido con el colegiado. Tras ello, todos los jugadores del Valencia decidieron apoyar a Mouctar Diakhaby, saliendo del terreno de juego para no disputar más el encuentro.

El Cádiz-Valencia de abril de 2021 vuelve a la actualidad



Unos minutos más tarde, el Valencia volvía a saltar al césped del Carranza (al igual que el Cádiz, que también lo había abandonado), pero eso sí, sin el central de Vendôme, que fue sustituido, como después también lo fue Cala, antes de arrancar el segundo tiempo.

Nunca se pudo demostrar el insulto racista de Cala a Diakhaby. Las cámaras sólo reflejaron unas palabras posteriores del futbolista del Valencia Gabriel Paulista espetándole a Cala: “Negro de mierda, no. ¿Eh?”. El francés no tuvo fuerzas para continuar disputando aquel encuentro y lo acaecido estos días con Vinicius en Mestalla ha vuelto a traer este asunto a la primera plana periodística deportiva.

Tras el partido de ayer, al futbolista del Valencia -en zona mixta- se le volvió a preguntar por este controvertido asunto, pero no quiso realizar declaraciones. Diakhaby considera que, desde altas instancias, no se hizo todo lo posible por esclarecer lo que sucedió aquel día. Desde LaLiga, Javier Tebas trató de justificar su reacción amparándose en que quizá no había entendido bien esas palabras, incluso recibiendo acusaciones el jugador en redes sociales de que todo era un invento propiciado por el propio futbolista valencianista.

El ‘Tema Vinicius’ sigue candente en la actualidad deportiva (y no deportiva) española y mundial. Y a causa de ello, han vuelto a surgir esas viejas cuitas entre estos dos futbolistas, que protagonizaron otro presunto problema de racismo en nuestro fútbol.