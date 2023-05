Diakhaby se niega a posar con la pancarta contra el racismo de LaLiga

Mouctar Diakhaby, jugador del Valencia, se negó a posar en la foto de los jugadores con la pancarta con el lema "Todos contra el racismo" antes del duelo ante el Mallorca en Son Moix, un gesto de rechazo a la campaña contra la discriminación racista impulsada de LaLiga, CSD y RFEF tras el 'caso Vinícius'.

La actitud del valencianista apunta directamente a su papel como actor 'secundario' en el lamentable episodio racista sufrido por Vinícius, muy similar al sufrido en sus carnes en 2021 en un duelo entre el Valencia y el Cádiz suspendido durante más de veinte minutos tras su negativa a seguir en el terreno de juego tras denunciar ante el colegiado insultos racistas de Juan Cala.

En aquella ocasión, los jugadores del Valencia se retiraron del césped, aunque el partido terminó reanudándose tras la sustitución del propio Diakhaby. El club recibió un aluvión de críticas por ponerse de perfil ante un caso de tal magnitud, aunque finalmente sí se volcó con su futbolista, algo que no hizo la competición de forma tan evidente como ahora con Vinícius.

El reciente enganchón con Juan Cala

Juan Cala, jugador del Cádiz señalado por Diakhaby en ese partido de 2021, no dudó en reabrir la polémica con un tuit de respuesta a los insultos racistas de Mestalla a Vinícius. "Hoy Paulista y el amigo (Diakhaby) no se han ido del campo dolidos, ¿no? Hoy no hay comunicados, ni videos, hoy la afición ejemplar no sale a culpar, ¿no? El tiempo y solo el tiempo pone a cada payaso en su sitio", recalcó estableciendo una comparativa entre ambos sucesos.

"Sigues hablando porque te han protegido muy bien, así que cállate un rato"

El mensaje no tardó en llegar al móvil de Diakhaby, que pronto respondió con la misma contundencia. "Sigues hablando porque te han protegido muy bien, así que cállate un rato", le espetó el francés al español en un mensaje con dardo para LaLiga. "Y sí, por supuesto que apoyo a Vinícius contra los insultos racistas que recibió de algunos aficionados. Y espero que mi club haga lo necesario para sancionar fuertemente a los que cometieron estos actos. No decir nada es ser cómplice", sentenció.