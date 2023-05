"Cállate un rato": Diakhaby responde a Juan Cala y muestra su apoyo a Vinícius

El 'caso Vinícius' está teniendo una gran repercusión entre otros personajes del fútbol, que están mostrando su apoyo al futbolista brasileño. Sin embargo, otros como Juan Cala, jugador del Cádiz, también se ha acordado de su episodio con Diakhaby, del Valencia, que tuvo lugar en abril de 2021.

Tras el partido de este domingo, el futbolista español escribió un tuit con una pulla al Valencia por ese suceso de hace dos temporadas: "Hoy Paulista y el amigo no se han ido del campo dolidos, ¿no? Hoy no hay comunicados, ni videos, hoy la afición ejemplar no sale a culpar, ¿no? El tiempo y solo el tiempo pone a cada payaso en su sitio".

Ahora ha sido Diakhaby quien ha decidido entrar en el asunto y ha respondido a Cala. "Sigues hablando porque te han protegido muy bien, así que cállate un rato", ha escrito el defensor del Valencia.

sigues hablando porque te han protegido muy bien así que cállate un rato — Mouctar Diakhaby (@Diakhaby_5) May 22, 2023

Además, el jugador che ha querido mostrar solidaridad con el futbolista del Real Madrid. "Y sí, por supuesto que apoyo a Vinícius contra los insultos racistas que recibió de algunos aficionados", ha escrito.

Y sí, por supuesto que apoyo a @vinijr contra los insultos racistas que recibió de algunos aficionados . Y espero que mi club haga lo necesario para sancionar fuertemente a los que cometieron estos actos ..



no decir nada es ser cómplice



✊🏾✊🏾✊🏾 — Mouctar Diakhaby (@Diakhaby_5) May 22, 2023

Diakhaby también ha afirmado que espera que su club "haga lo necesario para sancionar fuertemente a los que cometieron estos actos" y cree que "no decir nada es ser cómplice".