Tebas rectifica y se disculpa con Vinícius: "O me expliqué mal o no era el momento"

Protagonista por enzarzarse con Vinícius Junior tras la denuncia del brasileño de racismo en LaLiga, Javier Tebas ha dado marcha atrás este miércoles para rectificar y disculparse con el delantero del Real Madrid.

"No pretendo atacar a Vinícius, pero si así lo ha entendido mucha gente en Brasil, tengo que pedir excusas. No era mi intención. O me expliqué mal o no era el momento", ha asegurado el presidente del campeonato nacional en entrevistas para ESPN Brasil y el diario GE.

El encontronazo entre ambos se produjo este pasado domingo, cuando el brasileño publicó un mensaje en sus redes sociales para criticar el racismo en España tras sufrir insultos racistas en Mestalla. "No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan", aseguró el carioca.

Su mensaje no gustó a Tebas, que le contestó recriminándole que desde el organismo que preside habían tratado de explicarle las competencias de LaLiga en esta materia pero no se había presentado. "Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos", concluyó.

La respuesta del presidente provocó que el intercambio de mensajes fuese a más y Vinícius volvió a responderle. "Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme", aseguró el brasileño, que le recordó que "por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece".

"Omitirlo solo te hace igual a los racistas", apuntó tajante el futbolista, que añadió que "no soy tu amigo para hablar de racismo" y reclamó "acciones y castigos" contra quienes profieren cánticos racistas.

Varios días después, Tebas ha vuelto a pronunciarse para pedir perdón por sus palabras después de que LaLiga haya reclamado más competencias sancionadoras para actuar contra el racismo en el campeonato nacional y haya impulsado junto a la RFEF una campaña de concienciación contra el racismo.