Multan con 360 euros al padre de Lamine Yamal por su agresión a militantes de VOX

La Fiscalía ha solicitado una multa de 360 euros al padre de Lamine Yamal, futbolista de las categorías inferiores del FC Barcelona que se convirtió recientemente en el jugador más joven (15 años) de la historia en debutar con el primer equipo, por un delito de leve de lesiones y de daños con la agravante de discriminación ideológica por su altercado contra una carpa de VOX en Mataró (Barcelona) el pasado 16 de mayo.

En un juzgado de Mataró se ha celebrado este miércoles el juicio al padre del prometedor futbolista, para quien la Fiscalía ha pedido que se le aplique la atenuante de confesión, ya que reconoció los hechos cuando los Mossos le apartaron de la carpa de VOX mientras increpaba a los miembros de esta formación en Mataró.

Por su parte, el partido político VOX, que ejerce la acusación particular, ha pedido una multa de 2.250 euros y que se les indemnice por los daños causados en la carpa y por la rotura de las gafas de un simpatizante de la formación

El ataque, viral en redes sociales

Las imágenes del ataque del padre de Yamal, acontecido el pasado 16 de mayo, no tardaron en viralizarse en redes sociales, un vídeo corto en el que se aprecia al familiar del futbolista abalanzándose contra la carpa antes de la intervención de cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra.

Desde el partido político, no tardó en pronunciarse en redes la candidata del mismo en Mataró, Mónica Lora, que ofreció detalles de lo acontecido: "Hoy en Rocafonda (Mataró) en una carpa no he sido agredida de milagro y gracias a mi compañero Manuel", comenzó escribiendo la política. "Por suerte los Mossos pasaban por la zona y no se han tenido que lamentar males mayores. Rotura de gafas de un militante de Vox y algunos rasguños", afirmó la candidata.