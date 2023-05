El padre del prometedor futbolista del Barça Lamine Yamal ataca a una carpa de Vox en Mataró

El padre de Lamine Yamal, prometedor jugador del FC Barcelona y futbolista más joven en debutar con el primer equipo blaugrana, fue este martes protagonista de un altercado en la localidad de Mataró. El progenitor del canterano atacó un puesto instalado por militantes de Vox, a los que insultó y trató de agredir.

Las imágenes del momento no han tardado en viralizarse en redes sociales, un vídeo corto en el que se aprecia al familiar del futbolista abalanzándose contra la carpa antes de la intervención de cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra.

Tal y como informó el medio local Crónica Global, los hechos se produjeron en la mañana de este martes en la Avenida Perú del barrio de Rocafonda. Allí, el partido político antes mencionado instaló una carpa con ocasión de las próximas elecciones municipales que se llevarán a cabo el día 28 de este mes.

Desde el partido, la candidata de Vox en Mataró, Mónica Lora, se hizo eco de lo ocurrido: "Hoy en Rocafonda (Mataró) en una carpa no he sido agredida de milagro y gracias a mi compañero Manuel", comenzó escribiendo la política. "Por suerte los Mossos pasaban por la zona y no se han tenido que lamentar males mayores. Rotura de gafas de un militante de Vox y algunos rasguños", afirmó la candidata.

(Hilo) Hoy en Rocafonda (Mataró) en una carpa no he sido agredida de milagro y gracias a mi compañero Manuel. Por suerte los Mossos pasaban por la zona y no se han tenido que lamentar males mayores.



Rotura de gafas de un militante de VOX y algunos rasguños. pic.twitter.com/lQfxYUetGq — Mónica Lora 🇪🇸 (@MonicaLora_) May 16, 2023

Yamal, convocado con La Roja sub-17

Los acontecimientos de Mataró se produjeron de manera paralela a uno de los momento más importantes en la corta -pero brillante- carrera deportiva del hijo del agresor, Lamine Yamal. Y es que el debutante más joven de la historia del Barça ya ha puesto rumbo a la concentración de la selección española sub-17 de Julen Guerrero, que lo incluyó en la lista de 20 futbolistas preparada para la disputa del Europeo sub 17 de Hungría (El torneo arranca el 18 de Mayo, y España debutará el 20).