María Pérez, récord mundial en 35 km marcha: "Lo he pasado muy mal, he tenido noches de llorar y querer tirar la toalla"

Horas después de romper el récord mundial de marcha con un tiempo de 2:37:15 en 35 kilómetros en el Campeonato de Europa por equipos en Chequia, el teléfono de María Pérez no para de sonar. Tras meses de mucho sufrimiento y trabajo, marcado por su descalificación en el Mundial y el Europeo el pasado verano, la atleta granadina se ha convertido la primera mujer española en lograr una plusmarca oficial a nivel mundial en esta modalidad del atletismo.

Récord del mundo en 35 km marcha. ¿Soñó alguna vez con ello?Al final, después de un año difícil, lo único que pensaba era llegar a la meta, sinceramente. Que vieran que mi técnica había mejorado, pero van pasando los momentos y termina pasando, aunque nunca me había imaginado ser la primera mujer española que le oficializan un récord del mundo de este tipo.

¿Afrontaba la prueba con esa intención?No, en ningún momento. Sabía que era la mejor de las atletas por marca. Me presentaron como una de las favoritas. Eso sí, no sabía que podría bajar de 2.38 en ningún momento a falta de los dos últimos kilómetros.

¿Le añade algún tipo de presión para los siguientes retos ese récord?Para nada. Si las cosas se consiguen es porque están para batirlas. Creo que los récords se pueden batir en cualquier momento y si se vuelve a dar estaré contenta porque eso significará que mi disciplina tiene vida y mejora día a día.

Nunca me había imaginado ser la primera mujer española que le oficializan un récord del mundo de este tipo

Durante las más de 2 horas y media, ¿vio en todo momento opciones de victoria y récord?No es que pensara que no podría ganar. Tenía claro una cosa. Venía de un año muy difícil y era mi primera prueba internacional después de las dos descalificaciones del verano (Mundial de Oregón y Europeo de Múnich). No tenía miedo, pero sí ganas de demostrar que había hecho unos cambios durante todos estos meses. Elegí la prueba de 35 kilómetros, que era donde más tiempo me iban a ver los jueces, y me salió bien.

Después de esos palos y sufrimiento, ¿en qué es en lo primero que piensa cuando pasa la meta?Me supo a gloria. Pensé en muchas cosas, en que los momentos tan duros que he pasado han merecido la pena porque me han hecho aprener como persona, como deportista y, sobre todo, porque ahora me siento otra vez viva, con la energía y las ganas de demostrar. Antes pensaba que era una de las mejores y ahora se que puedo seguir estando con ellas.

¿Cree que fue injusta la decisión de los jueces de dejarle fuera de esas competiciones?No, en ningún momento he sentido que fuese así. Este deporte es así. Tiene una técnica y unas normas. Es como la policía cuando te para e incumples alguna normativa de circulación o de cualquier otro tipo. Hay que acatarlo y yo lo he hecho en todo momento.

​Hemos intentado hablar con ellos para ver qué solución o qué es lo que veían mal para poder solucionarlo y nos hemos puesto a trabajar. Y, al final, ese trabajo ha dado recompensa.

No tenía miedo, pero sí ganas de demostrar que había hecho unos cambios durante todos estos meses

¿Cómo se afronta un momento tan difícil que puede cambiar drásticamente una carrera deportiva?Lo he pasado mal. Ha sido muy muy duro. Meses de mucha adaptación y de irme a la cama pensando si merecía la pena lo que estaba haciendo. He pasado noches en las que incluso he llorado y me han dado ganas de tirar la toalla. Pero esa situación no me gustaba y quería demostrar que podía darle la vuelta.

Durante estos meses, ¿qué ha hecho para cambiar la situación?Hemos hecho un buen trabajo con el equipo en completo. Hemos conseguido cambios técnicos para hacer mejorar la técnica y que se viera algo más bonito la marcha y que pudiese optar a llegar a la meta, que era el objetivo principal.

¿Qué diferencias hay entre esa nueva técnica y la que empleaba antes?Son pequeños cambios que han dado sus frutos. En el braceo hemos hecho un trabajo basado en la fuerza específica de algunos grupos musculares que se usan en la marcha y que de manera inconsciente no se me activaban en el momento de utilizarlos. Cositas así que al final hacen que vaya mejorando, también con pequeños detalles como hacer algún ejercicio extra que ayudan a mejorar.

Han sido meses de mucha adaptación y de irme a la cama pensando si merecía la pena lo que estaba haciendo

¿Ha contado con la ayuda de más profesionales a raíz de esos baches?Sí, me ha ayudado mucho Josep Marín, que fue marchador y estuvo en la Dirección Técnica de la marcha, fue seleccionador y controlador de grandísimos atletas y es un referente a nivel técnico para la marcha internacional.

¿Y se ha fijado en otras mujeres que han triunfado en esta modalidad?Sí, he contado además con la ayuda y los consejos a través de vídeos de Beatriz Pascual, que, para mí, mi manera de marchar se asemeja un poco y me veo reflejada en ella porque tenía mucha fuerza y muscularmente se parecía mucho a mí. Cuento con su experiencia y creo que al final el consejo de todos hace que yo mejore y todos aprendamos un poquito más.

María Pérez Marchadora. 27 años. Orce (Granada) Es una deportista española que compite en la modalidad de marcha de atletismo. Está bajo el entrenamiento de Jacinto Garzón desde los 11 años, cuando comenzó a practicar este deporte. En 2018 ganó el oro en el Campeonato Europeo, en la prueba de 20 km y en 2020 quedó cuarta en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ha conseguido el récord mundial en 35 km con una plusmarca de 2:37:15 en el Campeonato de Europa por equipos.

¿Cuál es el siguiente objetivo de María Pérez? ¿Tiene nuevos récords en el horizonte?Mi nuevo 'récord' (se ríe) sería llegar al 20 y al 35 del mundial y acabar los dos. Llegar a la meta es el objetivo principal y consiguiéndolo daría por satisfecha mi temporada. Pero también me gustaría intentar estar entre las tres primeras en ambas pruebas y llegar a los Juegos Olímpicos de 2024 consiguiendo la plaza en el 20 en el Mundial de Budapest.