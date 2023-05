La pullita de Pedri antes de que el Real Madrid se juegue la temporada ante el City

El futbolista del FC Barcelona, Pedri González, ha visitado durante este pasado martes a Pablo Motos en el Hormiguero. El canario repasó como fueron sus inicios en el fútbol, habló de Xavi, detalles de la celebración tras conseguir el título de Liga y dejó una pullita sobre las 'semis de Champions que no gustará nada a los aficionados del Real Madrid: "Que pase el City".

El centrocampista canario, que manifestó ser fan del programa desde muy pequeño, confesó la predilección que tiene por el Manchester City en su eliminatoria de las semifinales de la Champions League frente al Real Madrid: "Prefiero que pase el City. Es un partidazo, las cosas como son. Me gusta el juego de Guardiola. Prefiero que gane el Manchester", añadió el futbolista blaugrana.

Tras la consecución de la Liga número 27 del Barça, Pedri desveló algunos de los detalles de la fiesta blaugrana tras la realización de la rúa por las calles de Barcelona: "Estuvo divertida la fiesta. Lo pasamos muy bien. Karaoke sí, pero yo no canto. Mejor que no para los oídos de los demás. Alguna gente encima de la mesa. Streaptease no". Además, el canario desveló que no sigue de "empalmada" (risas) tras el "buen pedo" que cogieron.

La figura de Xavi Hernández fue otro de los temas que repasaron Pablo Motos y Pedri. "Es un tío muy cercano. Nos ayuda mucho", declaró el canario. Además, desveló que el técnico azulgrana en "las broncas va hablando y, según avanza, se enfada aún más". En esa situación "yo me callo y asiento con la cabeza, no me meto en fregaos", manifestó el centrocampista.

El mediocampista también quiso echar la vista atrás para recordar como fueron sus inicios y su primer contrato profesional con Las Palmas: "La primera vez que empecé a cobrar fue en Las Palmas y lo primero que me compré fueron golosinas en el supermercado de enfrente", recalcó. Asimismo, añadió que lo más caro que compró en esa etapa fue "un coche" para su padre.

Para finalizar, el '8' del Barça rememoró el gol que más le ha gustado con la camiseta azulgrana: "Fue contra el Sevilla. Se va Dembelé por la banda y me cae a la zurda dentro del área. Recorto una vez, se cae uno, recorto otra vez y chuto. Entra y ya me vuelvo loco. No sabía como festejarlo. Ahora hago la celebración de las gafas por mi padre. ", añadió Pedri.