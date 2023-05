Ancelotti despeja las 'dudas' de los equipos en descenso antes de jugar contra el Getafe: "Seremos competitivos pero sin arriesgar" 

La polémica se ha cernido de forma inesperada sobre el Real Madrid - Getafe de este sábado, pero la razón no tiene realmente nada que ver con un problema entre los equipos enfrentados. El Getafe está en apuros para huir del descenso, como otros seis equipos de Primera, y con la vuelta de las semis de Champions en el horizonte muchos de los rivales 'azulones' por la permanencia han comenzado a sospechar sobre el partido.

Los aficionados de equipos como Espanyol, Valencia, Cádiz o Almería creen a ciencia cierta que el conjunto merengue reservará a sus mejores hombres para llegar fresco ante el Manchester City, y que darán al Getafe una ventaja injusta para sumar de tres. El partido, desde luego, es irrelevante a estas alturas para el Real Madrid, pero Carlo Ancelotti ha querido despejar en rueda de prensa cualquier posible duda al respecto de sus intenciones.

"El equipo de mañana será muy competitivo, pero no voy a arriesgar, porque tenemos jugadores frescos. Es un partido exigente, el Getafe está en la lucha por no descender. Necesitamos frescura y energía, por eso el equipo será fresco y con energía", ha afirmado el italiano en la previa del derbi madrileño de este sábado (21.00 horas) en el Santiago Bernabéu, sin entender ese enfado de parte del resto de clubes involucrados en la pelea por la salvación.

Ancelotti sí que ha dejado claro que "los jugadores que son duda no van a jugar", precisando que Karim Benzema, David Alaba y Rodrygo Goes no completaron el último entrenamiento al no haberse recuperado de algún golpe recibido en el encuentro del martes ante el Manchester City: "Quiero reservar a los jugadores cansados y en duda, pero los que están bien están disponibles". Aun así, ha reiterado que "el equipo que salga mañana será muy competitivo".

"Los que jueguen podrán recuperar, hay cuatro días hasta el miércoles. El tema físico no existe", ha explicado el técnico, que "no entendería" que otros equipos se enfadaran por el 'once' que presente ante el Getafe: "Hay muchos equipos que eligen los partidos, nosotros mañana vamos a ganar con el mejor equipo. Un buen partido mañana te mantiene la buena dinámica y un mal partido genera preocupación que no necesitamos para el miércoles".