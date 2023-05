Escándalo en el baloncesto estadounidense tras las declaraciones homófobas de una leyenda: "Maricas católicos"

Bob Huggins, legendario entrenador de la liga universitaria americana, ha protagonizado uno de los mayores escándalos del deporte tras unas deplorables declaraciones homófobas durante un programa radiofónico que pueden costarle el puesto como entrenador de la Universidad de West Virginia. El técnico, de 69 años, ya ha ofrecido sus disculpas públicas mientras el caso es sometido a una exhaustiva investigación.

Ocurrió el pasado lunes, en el programa Bill Cunningham Show de la emisora de radio 700WLW de Cincinnati, cuando Huggins fue preguntado por el propio Cunningham sobre su recorrido en las canchas. Durante la conversación, el conductor del programa trató de tirarle de la lengua sobre si había intentado fichar a algún jugador de 'Xavier', universidad privada y católica de Estados Unidos con la que mantuvo una gran rivalidad en el pasado, momento en el que llegó la inesperada respuesta.

"Los católicos no hacen eso", afirmó en el inicio de su respuesta, que empeoró en las siguientes frases. "Cualquier escuela que pueda tirar penes de goma al suelo y luego decir que no lo hizo, por Dios que pueden salirse con la suya", señaló sin ningún tipo de coherencia con la pregunta refiriéndose a un partido contra el equipo de la Universidad Xavier en el que ocurrió dicho incidente. "Fue una noche transgénero, ¿no?", calificó en antena dicho momento.

"Lo que era.... eran todos esos maricones, esos católicos maricas, creo... Estaban envidiosos de no tener uno", terminó por añadir al repertorio de frases que podrían costarle el puesto de trabajo al frente del equipo de Universidad de West Virginia.

Las disculpas de Huggins y la investigación de la universidad

"Durante la conversación, usé una frase completamente insensible y abominable para la que simplemente no hay excusa, y no intentaré hacer una aquí. Me disculpo profundamente con las personas a las que he ofendido, así como con la Universidad Xavier. Estoy avergonzado por aquellos a quienes he lastimado. Debo hacerlo mejor, y lo haré", escribió Huggins en sus redes sociales a modo de disculpa, un gesto que quizás no es suficiente para enmendar la polémica desatada con su intervención radiofónica.

Por su parte, la Universidad de West Virginia para la que trabaja también lanzó un comunicado paralelo en el que aseguró que se ha abierto una investigación sobre lo ocurrido. "Los comentarios del entrenador Huggins hoy en un programa de radio de Cincinnati fueron insensibles, ofensivos y no representan nuestros valores universitarios. La Universidad de West Virginia no aprueba el uso de ese lenguaje y toma tales acciones muy en serio. La situación está bajo revisión y será abordada por la universidad y su departamento de deportes", zanjó, dando pie a la posibilidad de destituir a Huggins.