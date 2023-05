Michael Jordan, un hijo no reconocido y Jimmy Butler... la disparatada leyenda urbana que desata la locura en la NBA

Jimmy Butler, jugador de los Miami Heat de la NBA ha vuelto a asumir las riendas de su equipo en el momento más crucial de la temporada, los playoffs. El jugador de 33 años se transforma siempre a final de cada curso, lo que lo ha llevado a ser comparado con los grandes jugadores de la historia, como Michael Jordan, al que una loca teoría de moda señala ahora como el padre no reconocido de Butler.

No es la primera vez que este tipo de rumores rodean al alero, pero este año han vuelto a tomar fuerza las voces que propagan esta teoría conspiranoica -y totalmente falsa-. Eso sí, podría pasar por completamente verdadera, pues las piezas no son difíciles de encajar para todo el que quiera creer en un linaje no reconocido en liga de baloncesto más importante del planeta.

Las imágenes que comparan el físico de ambos son una constante en redes sociales, donde los aficionados llevan años alimentando esta disparatada teoría. No obstante, desde 2020 -año en el que volvió a brillar en el último tramo del curso- los datos desvelados por sus seguidores han llevado este asunto a un nivel más elevado.

El hilo de esta conspiración comienza en 2016, momento en el que se desvela que Jordan tuvo un hijo no reconocido en 1989 fruto de una infidelidad a Juanita Vanoy, su exmujer. Además, Butler, de 2,01 metros y 104 kilos, nació en Houston, ciudad que Jordan visitó varias veces aquel año.

El chico no tuvo una vida fácil, fue expulsado de casa por su madre con 13 años, pero trabajó -ayudado por la familia de un amigo de la escuela- hasta llegar a la NBA. Lo hizo, como no podía ser de otra manera, en el draft de 2011 al ser elegido por los Bulls. Ese es uno de los momentos más calientes de esta teoría, pues muchos apuntan a que, sin ser uno de los favoritos, recibió un 'impulso' para ser elegido.

Butler nunca bajó los brazos, se consolidó en Chicago, y ahora es uno de los jugadores referencia de la mejor liga del mundo, hasta el punto de ser comparado con Jordan, su 'padre'.