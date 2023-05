Sorprendente y milagrosamente, el Real Madrid está todavía vivo en la Euroliga, y tiene esta tarde una ocasión única para darle la vuelta a la tortilla y enderezar una eliminatoria previa a la Final Four que se le puso cuesta arriba en casa. Sin embargo, sobrevivir dos veces consecutivas al infierno de Belgrado no será sencillo, y el Partizan buscará recuperar la iniciativa para cerrar la serie. Si no lo hace, el quinto partido se decidiría en Madrid.

Placeholder mam module Partizan - Real Madrid, en directo: última hora y resultado de los playoffs de la Euroliga