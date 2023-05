El 'efecto Bordalás' ya se hace notar en Getafe: los recogepelotas desaparecieron a los diez minutos en el partido contra el Celta

El regreso de José Bordalás al Getafe ha provocado que la afición azulona se ilusione de cara a los vitales partidos que quedan de LaLiga en los que luchan por la salvación. A pesar de que en su primer partido perdieron, en el equipo ya se ve el efecto del técnico alicantino.

Ya en su primera etapa en el Getafe, que duró cinco años, se caracterizó por ser un entrenador al que se le acusaban las pérdidas de tiempo, sobre todo en los casos en los que su equipo iba ganando. Y ahora se ha vuelto a ver eso por el Coliseum Alfonso Pérez.

A los diez minutos de juego del Getafe-Celta de este miércoles, cuando el conjunto azulón ya ganaba 1-0, Mejuto González, delegado del equipo, recibió la llamada de atención de Guillermo Cuadra Fernández porque estaban perdiendo mucho tiempo ya que los recogepelotas habían desaparecido.

A pesar de que el árbitro intentó evitar esta situación, nada cambió con el paso de los minutos y tuvo que volver a echar la reprimenda al Getafe animado por las continuas quejas de los jugadores visitantes.

El momento, además de causar gran revuelo entre los aficionados del fútbol en las redes sociales, ha generado la crítica de Carlos Carvalhal, el entrenador del Celta de Vigo. "El partido fue muy feo, estaba siempre parado. Con el juego parado, es muy difícil jugar. Cuando sales al ataque y hay faltas constantemente, no se juega", afirmó.

Además, aseguró que "no hemos aprendido nada del Mundial. En los partidos del Mundial hubo un quinto de las interrupciones de hoy y daban diez, doce, catorce minutos de añadido... Va a suceder lo mismo el próximo partido, porque el infractor saca ventaja".

Por su parte, aunque Bordalás afirmó que no quería "entrar en ese tipo de detalles porque no son importantes para nada", sí que se acordó del partido anterior ante el Espanyol, en el que perdieron: "Al final siempre es lo mismo. Cuando uno pierde se siente perjudicado. Nosotros hace unos días en Barcelona tuvimos ese mismo sentimiento porque nos iban ganando. Los jugadores se quedaban en el suelo, no encontrábamos balones, un ayudante tuvo que salir a por balones porque no había... Esto es fútbol".