Así fue la genialidad de Rodrygo ante el Almería: "Es uno de los mejores regates que he visto en el Bernabéu en mi vida"

Rodrygo Goes demostró este sábado por qué es uno de los jugadores del Real Madrid con más magia en sus botas. El brasileño ha vuelto a llegar al último tramo de la liga en plena forma, y lo certificó con una maniobra inverosímil en el Santiago Bernabéu ante el Almería que sorprendió incluso a las grandes leyendas del club merengue.

El joven brasileño silenció a la grada en la jugada del segundo gol, fabricada por él desde el inicio, pero remachada por el siempre franco Benzema. Rodrygo arrancó desde el centro del campo, se apoyó en Asensio para llegar a la línea de gol, se zafó como el mismísimo Houdini de su marcador y le dio un pase de gol claro Karim.

Fabricó en remate en una baldosa, en concreto en la penúltima antes de llegar a la línea de fondo. No fue un taconazo, más bien una pisada orientada para dejar el balón en el campo, a su espalda, de donde lo recogió después de arrastrar al defensor para cedérselo al francés.

No solo la grada demostró su incredulidad, también los narradores de los principales medios españoles. En Dazn destacó el silencio de Guti, colaborador del narrador principal Miguen Ángel Román. "No tengo palabras", dijo el ex '14' del Real Madrid.

No fue menos la reacción de Manuel Sanchís, también leyenda del club merengue y comentarista esta jornada en Cope. "Es uno de los mejores regates que he visto en el Bernabéu en mi vida", aseguró un hombre que ha vivido muchas noches -tanto vestido de corto como en las cabinas de televisión- en el feudo merengue.