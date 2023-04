Los mensajes del periodista que estafó a Deportes COPE: "Los médicos me dicen que el tumor crece, a seguir en la pelea"

Cientos de miles de euros ha perdido el equipo de Tiempo de Juego después de supuestamente haber sido estafados por un compañero -e íntimo amigo-, Guillermo Valadés, que decía padecer cáncer y al que habrían estado pagando un tratamiento que, en realidad, no existía. Ahora, han salido a la luz los mensajes que el periodista enviaba a los integrantes de Deportes COPE, entre ellos Paco González, Manolo Lama o Xuáncar González, para explicar su enfermedad.

"¡Ha desaparecido la metástasis de la cadera!", dice el periodista en uno de ellos enviado a un grupo en el que faltaban dos colaboradores del programa porque le "daban malas vibraciones", revela El Confidencial. "Ya solo queda en la columna, que es donde más hay, y en la rodilla", precisa en el último mensaje que envió a sus compañeros. En él explica también de manera muy específica que los síntomas han comenzado a disminuir: "La presión de la cabeza es mucho menor, los episodios de visión doble son una media de seis al día (he llegado a tener 12-14), la pierna no me falla y la mano en muy pocas ocasiones".

Valadés afirma en el mismo texto que "los protones están funcionando" porque están logrando reducir el tamaño del tumor, y que ya había cumplido tres semanas consecutivas en las que "no se ha desarrollado más metástasis en ningún hueso más". "Me han dicho los médicos que es una gran noticia por cómo se está comportando el tumor", añade.

"¡Como para no estar contento!", dice también el redactor de COPE en otro mensaje, señalando sus ganas de volver al trabajo y de seguir viviendo. "¡A por ello!", se despide.

Mensajes de agradecimiento

Son múltiples los mensajes revelados por el citado diario en los que hace referencia a los milímetros exactos que ha disminuido su supuesto tumor, así como al tratamiento de 50 sesiones de protones que decía estar siguiendo para curar el cáncer.

"Los médicos me dicen que el tumor crece porque está supervivo… Vamos a ver el vaso medio lleno… A seguir en la pelea y no perder la fe", escribió a finales de julio de 2022. Unos meses después, a principios de noviembre del mismo año, Valadés celebra una disminución del tumor y aprovecha para dar las gracias a sus amigos: "Como los médicos son unos cracks, la protonterapia funciona y vuestra generosidad y apoyo está siendo fundamental… solo os puedo seguir dando las gracias a todos y por todo".

Pasada una semana, el periodista vuelve a escribir para confirmar que los doctores le han dicho que "el tumor es muy agresivo", pero cuenta con el mejor tratamiento. "Estoy en el mejor sitio, en las mejores manos y os tengo a vosotros", escribe. "Puedo pagar los protones gracias a Paco, Lama y Xuáncar", añade, antes de finalizar su mensaje dejando claro que "estoy muy fuerte, porque vamos a ganar segurísimo".

Según revela El Confidencial, la cifra que los integrantes de Tiempo de Juego habrían dado a Guillermo Valadés asciende a más de 300.000 euros, distribuidos en pagos de 10.000 y 15.000 euros semanales.