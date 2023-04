Fernando Alonso, otra vez enganchado

NurPhoto via Getty Images

Lo reconozco, me he vuelto a enganchar a la Fórmula 1 después de más de una década de desidia y solamente hay un culpable. Estoy seguro de que dejar de emitir las carreras en abierto ha hecho que a mucha gente le pase como a mí. Nos gusta ese deporte, pero en ocasiones, cuando te toca la cartera y no hay nadie que te genere expectativas, la rutina te lleva a optar por otro entretenimiento. Pero la vuelta este año ha sido por todo lo alto.

El runrún en la pretemporada se ha ido haciendo una realidad cuando han pasado ya tres circuitos y Fernando Alonso se ha subido al podio en los tres. Como en sus mejores tiempos, ha quedado demostrado que posiblemente sea el mejor piloto de la parrilla y que cuando tiene un coche competitivo es muy peligroso.

La marea azul se ha vuelto verde. Portadas, entrevistas, reportajes e información actualizada dejan constancia de que hay algo que genera ilusión. Lo que más me llama la atención es que a sus 41 años tenga la emoción de un niño cuando se sube al coche y consiga mantenernos frente a la televisión creyendo que lo imposible es posible, y que, si esos todopoderosos Red Bull se permiten tener el más mínimo fallo, ahí estará el asturiano del cuello ancho besando los talones con ganas de ajustar cuentas con un destino que le ha sido cruel.

Y lo peor de todo es que puede que haya Alonso para rato porque la retirada no es algo que esté entre sus planes. Se cargó el imperio de Schumacher, compitió con Barrichello y pugnó con Button hasta que su escudería apostó por un joven inglés como Hamilton que ha acabado siendo campeón siete veces.

Pero esta vez el Nano ha vuelto con rabia, tocó el infierno llegando a retirarse y su vuelta no fue la esperada. Ahora huele el rastro de la victoria y lleva a todo el país detrás, como en los viejos tiempos. Ya lo cantaba Melendi en el año 2005 con aquel himno que le dedicó: “Fernando, te queremos por solo una razón, coges un día negro y nos lo llenas de emoción”, y nada más lejos de la realidad. Madrugar un domingo para ver coches corriendo en Australia es la prueba más eficaz.