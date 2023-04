El reto casi imposible para Fernando Alonso: a por todos los podios del calendario

Fernando Alonso ha comenzado la temporada 2023 de Fórmula 1 con muchos retos por cumplir por delante, algo que le parecía imposible tan siquiera plantearse hace apenas unos meses. Sin embargo, su fichaje por Aston Martin ha reconducido su destino hacia la parte alta de la parrilla, y gracias a su talento, intacto a sus 41 años, y al AMR23, esos desafíos ahora están al alcance del asturiano.

Lógicamente, tanto su equipo como él tienen los pies en el suelo, pero está el primero del resto para destrozar el dominio de Red Bull si consiguen mejorar lo que deben. Aun así, ha pasado de pelear por puntos, a pelear por poles, y ya sueña con victorias, con la 33, e incluso fantasea con competir y ganar un tercer Mundial. Por lo pronto, ya acumula tres terceros puestos y ha redondeado una de sus increíbles estadísticas por encima de los 100 podios, y quiere seguir haciendo historia.

Aun así, el piloto con más carreras de la Historia del 'Gran Circo' tiene complicado encontrar marcas personales que superar y batir, pero hay algunas que este año han dejado de parecer irreales. Dada su longevidad en el Mundial y la década que lleva alejado de la gloria, muchas cosas han cambiado en la Fórmula 1. Circuitos que se han ido, y nuevos trazados que llegan en su lugar, en los que Fernando no ha dejado aún su impronta.

Siete más Las Vegas para hacer pleno de podios

Le sucedía en Jeddah, en el Gran Premio de Arabia Saudí, donde nunca había logrado al menos un podio. Con solvencia y autoridad, lo logró, y pudo tachar una nueva pista de la lista, aunque siempre con la victoria pendiente. Y ahora, en apenas una semana en Bakú, tiene otra cita con el destino para pelear un podio en un circuito donde nunca lo ha logrado, en el Gran Premio de Azerbaiyán donde su mejor resultado ha sido un sexto puesto.

Con suerte, las mejoras que planea introducir Aston Martin y que llevan trabajando desde el comienzo del Mundial, con especial hincapié en este parón, le ayudarán a dar un salto cualitativo que le garantice esa pelea por el podio, o quién sabe, por la victoria. Puede ser demasiado pronto quizá para creer que se puede, pero puede haber sorpresas el próximo fin de semana.

Más allá, en el horizonte se advierten otros cinco Grandes Premios en los que Fernando nunca ha subido al podio. Inmediatamente después de Bakú, y por eso es vital que las actualizaciones mejoren sustancialmente el AMR23, llega Miami (5-7 mayo), donde ni siquiera ha puntuado. Quedó undécimo el año pasado con Alpine, en el debut del trazado en el calendario, y este año tiene todas las papeletas para mejorar ese puesto.

Casi dos meses después asoma en el calendario la primera de las dos fechas europeas en las que Alonso tiene una tarea pendiente. En el Gran Premio de Austria (30 junio-2 julio), el único buen recuerdo que guarda es de su último año en Ferrari, en 2014, cuando fue quinto. Después, no ha pasado del octavo y ha abandonado en tres ocasiones, todas con McLaren Honda.

Y, de nuevo, otros dos meses hasta Zandvoort, el trazado que acoge el Gran Premio de los Países Bajos. Correrá por tercera vez en casa de Max Verstappen (25-27 agosto) para intentar mejorar el doble sexto puesto que logró en los dos últimos años con Alpine, y quién sabe si allí ya podría estar pensando en el primer cajón de ese podio que persigue, o quién sabe, en el Mundial.

Por último, y otra vez a los dos meses, llega el Gran Premio de México, el último de los siete en los que no había logrado podio al comienzo de este campeonato. Una carrera con sabor latino, a sólo tres fechas del final del Mundial (27-29 octubre), en la que puede no haber nada en juego, o este año sí puede que todo siga abierto. De igual forma, el podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez no se le puede escapar, porque desde 2015 no ha pasado del noveno puesto.

De 24 carreras que componen el calendario de la Fórmula 1 en 2023, Alonso había logrado podio al menos en 16 antes de comenzar el Mundial. De todas ellas, ya ha cumplido en Jeddah, y en Las Vegas la historia aún está por escribir en su debut, justo después de México. Un baremo realmente difícil de mejorar, pero si alguien puede, y más este año, es el bicampeón del mundo.