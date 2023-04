Después de casi tres décadas en el circuito profesional de pádel, Fernando Belasteguín está considerado el mejor jugador de la historia de su deporte, por mucho que a él le cueste reconocerlo y señale al que fuera su compañero durante más de una década, Juan Martín Díaz.

Ahora, a sus 43 años, afronta una nueva temporada que comenzó con ciertos problemas tras sufrir una lesión que lo apartó de los primeros cinco torneos de World Pádel Tour. Además, el argentino ha tenido que buscar un nuevo escudero que lo acompañe en la pista tras la separación con Sanyo, con quien de nuevo no ha funcionado como pareja y han tenido una cortísima segunda experiencia.

'Bela' ofreció una entrevista exclusiva a 20 minutos donde repasó parte de su trayectoria, la polémica de World Pádel Tour con Pádel Premier, la buena racha de victorias de Coello y Tapia o una futura retirada del 'Boss' de este deporte.

¿Le sorprende el buen arranque de Tapia-Coello?Tuve etapas muy bonitas con los dos jugadores. No me extraña para nada el inicio tan bueno que han tenido y me alegro mucho por ellos. Juegan muy bien los dos. Tenían muchas ganas de jugar juntos y han empezado ganando. Eso te da mucha confianza. Son una pareja durísima.

Volviendo a la figura de Fernando Belasteguín: 230 títulos, 6 campeonatos mundiales, del 2002 al 2017 como número uno... ¿Qué se siente al ser uno de las mayores figuras en la historia de este deporte?Como tengo que seguir mejorando, no me doy cuenta de todo lo que conseguí. No disfruto de nada. Te lo juro. 230 torneos y 16 años como número uno es algo muy lindo, pero no lo disfruto. Estoy mentalizado en mejorar para que no me saquen a ‘palos’ los niños (risas). Estoy convencido de que cuando llegue el último día de mi carrera y se me apague el chip de mejora, echaré la vista atrás y no me cabe duda que voy a empezar a disfrutar de todo.