Tsitsipas calienta la final del Godó y Alcaraz le baja los humos: "Tampoco tengo miedo de jugar contra él"

Alcaraz y Tsitsipas se verán las caras de nuevo este domingo en la final del Torneo Conde de Godó, un partido a vida o muerte entre dos portentos que no terminan de congeniar. El griego ya tuvo un feo gesto en la ronda de cuartos de la pasada edición, en la que se impuso Carlos, al propinarle un pelotazo que hizo saltar las chispas entre ambos. Ahora se vuelven a citar en la pista en la que ocurrió todo, en un partido al que Alcaraz ha declarado no tener ningún "miedo".

"He visto que Tsitsipas ha dicho muchas veces que quiere la revancha y jugar contra mí. Es bueno, yo también quiero jugar contra él, me gusta jugar contra los mejores y Stefanos es uno de ellos. Le gustan los retos, mañana tengo un reto muy difícil y yo no tengo tampoco miedo de mañana. Vamos a por todas", aseguró en rueda de prensa en referencia a la insistencia del griego en su deseo de volver a medirse a Carlos.

Sobre su relación con Tsitsipas, reconoció que pese a esa tensión del último Godó - en el que le propinó un pleotazo- , es cordial. "Con Stefanos no tengo tanta relación como con otros jugadores fuera de pista. Hay jugadores a los que caes mejor o peor, pero personalmente encuentro que es muy buen chico, peculiar como muchas otras personas. Pero le saludo, hablo con él, y es muy buen chico fuera de pista", matizó.

"Al final, lo que pasa en pista se queda en pista. Fue un gesto feo, pero cualquier jugador comete errores y no le juzgo por ello. Sé que es un buen chico fuera de pista, y dentro igual. Mañana vamos a estar concentrados en mí. Voy a jugar mi partido y veremos qué pasa pero no creo que se palpe tensión por lo del año pasado", comentó sobre esa jugada polémica del año pasado.

El gran deseo de Tsitsipas

Estas declaraciones de Alcaraz llegaron después del duelo de semifinales ante Daniel Evans, partido posterior a la victoria de Tsitsipas ante Musetti. Antes del partido del español, el griego expresó su deseo de que fuera el murciano el rival que se clasificara para la final.

"Me gustaría salir ahí e intentar dar lo mejor de mí en la pista contra el mejor jugador del momento en el circuito. Él (Alcaraz) ha demostrado en los últimos años de lo que es capaz. Sería un gran reto para el que intentaré concentrarme al máximo y llevar mi juego al máximo nivel", explicó.

Cuando salgo a la pista no tengo miedo

A la pregunta de si temía enfrentarse en la final con Alcaraz, que estaba a punto de saltara a la pista para medirse ante Evans en el momento de la rueda de prensa, Tsitsipas fue contundente: "Cuando salgo a la pista no tengo miedo. Hay algún tipo de ajustes que necesito hacer, pero salgo a la pista a luchar".