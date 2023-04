Tebas ataca a Laporta tras la Asamblea de LaLiga: "No ha aclarado nada"

LaLiga ha celebrado este miércoles una Asamblea extraordinaria para analizar el 'caso Negreira' con las declaraciones de Laporta aún muy recientes. Tras la reunión, que ha durado varias horas, Javier Tebas ha dado una rueda de prensa para explicar lo hablado y las conclusiones a las que se han llegado.

El presidente de la competición nacional ha confirmado que en la Asamblea "ha intervenido Laporta explicando en 20 minutos su situación" y lo ha hecho mediante "un resumen muy pequeño de su rueda de prensa".

El presidente del Barça "ha defendido que no pretendían influir en los árbitros y la gran mayoría de los representantes de los clubes han indicado que eso no era algo normal y se debía investigar".

Esas explicaciones no han sido suficientes para Tebas, que considera que "Laporta no ha aclarado nada". A pesar de ello, confirma que "no ha sido un interrogatorio" ya que no lo querían así. Sobre esa intervención ha añadido que "ha sido muy educada y correcta".

También se ha pronunciado sobre los ataques que tanto él como el organismo han recibido de parte del blaugrana: "Los documentos no fueron falsos y se facturaban a entidades de Contreras, estaban en su caja fuerte. Lo que hicimos fue aportarlo y ahí comentamos los nombres. Ya es casualidad que coincidan".

A pesar de los roces que existen con Laporta, Tebas ha afirmado que quiere "tener buena relación" con él siempre. "Dijo que no le habíamos llamado, pero creo que era él quién debería haber llamado para dar las explicaciones. ¿Qué quería? ¿Que lo llamáramos para darle ánimos? Al final he hablado con él dos minutos", ha explicado.

Sobre el equipo del régimen, tal y como denominó Laporta este lunes al Real Madrid, Tebas tiene claro que "ponernos a discutir quién es el equipo del régimen es desviar la atención" del verdadero problema.

Aunque considera que no ha hecho las cosas bien, sobre la posibilidad de que Laporta dimita cree que "hay que seguir trabajando e investigando porque no se han aclarado las cosas". Y es que ha confirmado que "el por qué de los pagos de 7 millones de euros no se ha aclarado", tal y como ha reiterado más de una vez.

El FC Barcelona puede tener graves consecuencias por el 'caso Negreira', como puede ser una posible sanción de la UEFA. "Con Laporta no hemos hablado del tema de la posible sanción que le puede poner la UEFA. No hay campaña orquestada ni mucho menos. Hay que buscar una solución a la desazón de los clubes", ha afirmado Tebas al respecto.