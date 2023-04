El Real Madrid no tardó en responder, y de manera muy tajante, a las declaraciones lanzadas al club blanco por Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, en la rueda de prensa celebrada el lunes para dar explicaciones sobre el 'caso Negreira'. Lo hizo a través de un vídeo emitido en su canal oficial, Real Madrid TV, en el que cuestionó las palabras de Laporta en las que aseguró que el Madrid "se ha considerado como el equipo del régimen" históricamente.

El vídeo comienza con la grabación de la comparecencia del máximo mandatario culé, en concreto con el momento en el que denuncia la personación del Real Madrid en el procedimiento legal por el 'caso Negreira' en calidad de perjudicado.

"Quiero hacer referencia a la comparecencia en el juicio de un club, el Real Madrid, que ha ido por libre como acusación particular y dice que se siente perjudicado deportivamente, un club que todos sabemos que se ha beneficiado de los árbitros históricamente y también en la actualidad, por los motivos que sea. Un club que se ha considerado siempre el equipo del régimen", fueron las palabras que no sentaron bien en la cúpula blanca y que desde los medios merengues no han tardado en responder con una contrapregunta: "¿Cuál fue el equipo del régimen?".

A continuación, el vídeo muestra varias imágenes de archivo precedidas de rótulos explicativos. Primero, tomas de vídeo de la inauguración del Camp Nou por el ministro general de Franco, José Solís Ruiz. En segundo lugar, el momento en el que el club hace entrega a Franco de la insignia de oro y brillantes. En tercera instancia, la imagen del nombramiento de Franco como socio de honor culé y de las tres ocasiones en las que el dictador fue condecorado por el club. Para finalizar la apelación a los blaugrana, el vídeo incluye imágenes de los tres rescates de Franco al Barça y de los títulos que consiguió durante su gobierno: ocho ligas y nueve copas.

El último minuto, está dedicado a realizar un repaso de los momentos más duros del Madrid durante la Guerra Civil y los años posteriores. "Con Franco, el Real Madrid tardó 15 años en ganar la liga", recalca, antes de señalar la crisis del club merengue durante la guerra e insertar un fragmento del documental de Santiago Bernabéu.

"Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del Régimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice", es la frase del expresidente que se puede escuchar al final, antes de la aparición del rótulo inicial en el que se plantea la pregunta: ¿Cuál fue el equipo del Régimen?