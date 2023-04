Un Real Madrid pleno de moral se encomienda a la magia del Bernabéu en la Champions ante el Chelsea

Pleno de moral y con la confianza a tope, el Real Madrid afronta ‘su’ competición, la Champions, con el objetivo de levantar otro título más. Tras superar al Liverpool, espera en los cuartos de final (este miércoles, a las 21 horas, la ida) otro campeón reciente del torneo, un Chelsea que vive una temporada convulsa y que se aferra a la llegada de un mito del club, Frank Lampard, para levantar al equipo blue en el duelo que enfrenta a los dos últimos campeones europeos.

La magia del Santiago Bernabéu, esa que llevó al conjunto blanco a remontadas inimaginables la temporada pasada, se necesita ahora para coger una buena renta. Impulsado por la goleada ante el Barcelona en el Camp Nou de la semana pasada, el Real Madrid llega con pletórico al choque por mucho que su trayectoria en la Liga esté dejando mucho que desear.

Fiel reflejo de ello es Carlo Ancelotti, que parece estar pasando algunas facturas pendientes. "Si ganamos la Copa, habremos ganado todos los títulos en dos años y hay equipos que no lo ganan en su vida. Y con esto os mando un saludo", dijo irónico el italiano, que ha pasado de ver cómo su puesto estaba cuestionado a sentirse fuerte, poderoso.

Con un once más o menos definido, la única duda está en saber si Carletto apostará por un once ofensivo, con Rodrygo en la derecha del tridente atacante, o uno algo más conservador, con Valverde como falso extremo y guardándose la bala del brasileño para la segunda parte. El resto, parecen todos fijos. Kroos y Modric están llamados a dar otro clínic en Europa, disipas las dudas sobre si tienen que jugar juntos o no, Camavinga será el ‘factor x’, bien sea desde el lateral zurdo o por el medio y Benzema llega en su mejor momento de la temporada, apoyado por un Vinícius también en estado de gracia.

Enfrente, un grupo de grandísimos jugadores que no han logrado ser un equipo. Cayó de su banquillo Thomas Tuchel, primero, y Graham Potter, después, para dar paso a una leyenda del club, un Frank Lampard que espera que su segunda etapa como entrenador blue sea más exitosa que la primera.

Los nombres del Chelsea inspiran mucho respeto. Kanté en el medio fue la kryptonita del centro del campo blanco cuando los londinenses eliminaron al Real Madrid en 2021, Enzo Fernández viene de ser una de las estrellas del Mundial, Kepa por fin es el porterazo que apuntaba y arriba, mucho talento por explotar: Kai Havertz, que ya marcó el gol que hizo campeón de Europa al Chelsea hace dos años, y un Joao Félix que está mostrando su potencial.

Se miden dos viejos conocidos que saben de las fortalezas de su rival. Si el Chelsea eliminó al Real Madrid en 2021, los blancos hicieron lo propio en 2022. Hay cuentas pendientes.