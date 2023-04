De Casariche al cielo pasando por Pucela: Manu Pozo, la nueva perla del Valladolid

Casariche, una pequeña localidad de la Sierra Sur sevillana, se llenó de orgullo y satisfacción cuando el pasado 17 de marzo, Manu Pozo, debutaba en Primera División con el Real Valladolid. Un sueño que se hizo realidad cuando ingresó al terreno de juego (72') ante el Athletic. Tras un largo camino de esfuerzo y sacrificio, el 'casaricheño' lograría lo que tanto buscó durante años. Sevilla, Betis o Sporting, entre otros, tuvieron la suerte de tener en sus filas a la zurda de oro y diamantes que ahora brilla en las categorías inferiores del Pucela y con el primer equipo. Esto sólo es un 'pequeño' paso más de todo lo que le queda por conseguir...

Cumples un sueño que llevas luchando durante años...Siendo sincero y después de unas semanas en frío y pensando todo lo sucedido, aún creo que no soy consciente de lo que he podido llegar a hacer. Fue todo corriendo y la verdad es que no me dio tiempo a pensar mucho, solo quería que llegase ese momento.

Primer 'casaricheño' de la historia en debutar en Primera División.Me siento un privilegiado por ser el primer 'casaricheño' en poder jugar en Primera y también por todos los mensajes que me llegaron de apoyo y ánimo durante los días previos y posteriores. Es un sueño hecho realidad.



Desde Valladolid quiero mandar un saludo y dar las gracias a todo el pueblo de Casariche y a toda esa gente que me apoya y me sigue. Estoy seguro de que llegarán más éxitos con trabajo y esfuerzo.

Un largo camino dónde hubo aspectos positivos y negativos...

Gracias al fútbol tengo muchas más cosas positivas que negativas. Llevo muchos años detrás de este sueño y pienso que eso ha hecho que llegue hasta aquí. La carrera de un futbolista es muy dura... desde muy pequeño tenía que salir de casa y alejarme de mi familia, la cual ha sido y es un apoyo diario durante todo este tiempo.



En ese largo camino has podido militar en equipos como el Sevilla FC, Real Betis o Sporting de Gijón, entre otros... ¿qué crees que te faltó en esos clubes para tener la oportunidad que te dio el Valladolid? ¿Tienes alguna espina clavada?

Yo trabajo cada día para dar el máximo rendimiento de mí e intento mejorar en cada entrenamiento. Si no llegó la oportunidad en los demás equipos sería porque no era el momento adecuado para mí.



No tengo nada que reprochar a ninguno de mis anteriores entrenadores, aunque me fui del Sporting de Gijón con la espina clavada de no poder debutar con el primer equipo.



''Me fui del Sporting de Gijón con la espina clavada de no poder debutar con el primer equipo''

¿Qué mensaje le darías a los niños que quieren cumplir este sueño?Siempre tuve la suerte de tener un gran apoyo para conseguir esto, por eso me siento muy orgulloso de la gente que me rodea. Me gustaría mandarle un mensaje a todos los niños que sueñan con llegar al fútbol profesional diciéndoles que con trabajo y constancia uno llega a dónde se lo propone.

¿Cómo fue el momento con la familia después de tu debut ante el Athletic?Mis padres son el mayor apoyo que tengo en la vida, no creo que les pueda agradecer todo lo que hicieron por mí. Cuando llegué a casa los llamé y les dije que había cumplido mi sueño y que se podían sentir orgullosos de ello. Ya podían decir que su hijo había competido en la Primera División del fútbol español (risas).

¿Cuál es la siguiente meta para Manu Pozo?Yo no me pongo metas, hay que vivir cada momento al máximo y centrarme en hacer bien mi trabajo para volver a tener la oportunidad. Ojalá pueda tener la regularidad para volver a jugar con el primer equipo.



¿Sueñas con jugar algún día en algún club especial?

Me gustaría poder triunfar en el Real Valladolid, es un club histórico y es el equipo que me ha hecho cumplir un sueño que tanto deseaba. Creo que le debo algo.

''Me gustaría poder triunfar en el Real Valladolid. Les debo algo''

¿Tienes en mente alguna celebración especial el día que te estrenes en Primera con gol?

Aún no tengo nada pensado. Si algún día llega la oportunidad me pueden pasar muchas cosas por la mente, pero estoy seguro de que se lo voy a dedicar a mi familia y amigos.