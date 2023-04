La predicción de Florentino que ahora confirma Kylian Mbappé y la crisis del PSG: "Ya vi que no era el mismo"

Se acabó la armonía en París. El 'huracán Mbappé' ha vuelto a descargar toda su fuerza sobre la capital francesa, ahora por el uso que ha hecho el club de sus derechos de imagen, y vuelven a tambalearse los cimientos de un Parque de los Príncipes en el que ya nunca reina la calma. Es ahora, casi un año después de su fichaje fallido por el Real Madrid, cuando cobran sentido las palabras con las que Florentino Pérez explicó el paso atrás del francés en la negociación.

El máximo mandatario merengue compareció entonces en El Chiringuito, para explicar lo ocurrido, y recalcó como una de las claves de la truncada operación el comportamiento del francés, que ahora se ha convertido en el mayor problema del club que lo renovó.

"Este Mbappé no es mi Mbappé. Yo este Mbappé que se niega a hacer un acto publicitario con su selección... yo eso no lo quiero. Eso ha podido ser un lapsus, pero creo que le han confundido, de verdad", señaló Florentino, que detectó el problema justo cuando recibió el mensaje de la negativa.

"Cuando me escribió y me dijo que no venía yo le deseé suerte y ya vi que no era el mismo, en ese momento ya no nos interesaba porque ningún jugador en la historia del Real Madrid ha estado por encima de nadie y no vamos a hacer ninguna excepción", sentenció entonces, una excepción que sí hizo, y que ahora está pagando el PSG.