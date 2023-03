Duro castigo para Canales: cuatro partidos de sanción por su acusación a Mateu Lahoz

El Comité de Competición ha castigado a Canales con cuatro partidos de sanción por sus declaraciones sobre Mateu Lahoz y la expulsión que sufrió en el Cádiz-Betis de la primera vuelta de LaLiga. El motivo, la afirmación realizada por el cántabro recientemente, tras el Betis-Valladolid de hace unas semanas, en las que señaló que consideraba que dicha expulsión había sido "premeditada".

El 19 de octubre de 2022 Sergio Canales salió expulsado del campo del Cádiz en el minuto 98 por una sanción de doble amarilla, la segunda de ellas por "reiterar sus observaciones a decisiones arbitrales tras haber sido advertido", tal y como señaló Mateu Lahoz el acta de aquella jornada

Diferente fue la versión del futbolista, que describió la secuencia del momento de la siguiente manera tras el duelo:

-Canales: "Podrías dar un minuto más" (sobre el tiempo de añadido).

-Lahoz: "Si me sigues haciendo observaciones, te expulso".

-Canales: "Si no puedo hablar, no me preguntes más por temas personales"

Creo que la expulsión en Cádiz estaba premeditada.

Meses después, el pasado 18 de febrero, tras un Betis-Valladolid arbitrado por Lahoz en el Villamarín, Canales opinó sobre su relación con el colegiado en el campo y sobre lo ocurrido en Cádiz. "Tenía claro que ni siquiera iba a dirigirme a Mateu Lahoz. Aunque soy el capitán, hoy no iba a hablar con él. Creo que la expulsión en Cádiz estaba premeditada. Ni siquiera protesté", unas palabras por las que ha recibido un duro castigo.

La justificación de la sanción

Según Competición, que ya aplicó la misma medida con Gayá previamente, la sanción a Canales es la correspondiente por "exceder los límites de la sana y legítima crítica que ampara el derecho a la libertad de expresión". Pues para el Comité de Competición "la atribución de la premeditación al colegiado cuestiona de manera evidente su imparcialidad y honradez al imputarle una suerte de actitud fraudulenta al adoptar la decisión", sentencia.