Apelación mantiene la sanción de cuatro partidos a Gayà, pero el Valencia confía en el recurso al TAD

La sanción de cuatro partidos de suspensión a José Luis Gayà, capitán del Valencia, por sus críticas a la labor del colegiado que dirigió el encuentro ante Osasuna en Mestalla del pasado mes de abril fue ratificada ayer por el Comité de Apelación, por lo que la entidad che la recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD) al considerar el castigo desproporcionado.

Al finalizar el encuentro, Gayà aseguró ante los micrófonos de Movistar que el árbitro, Melero López, vio un penalti sobre Bryan Gil y no quiso pitarlo. «Esta es la tónica que llevamos viviendo toda esta temporada. Al árbitro le tienen que avisar desde arriba de un penalti clarísimo. El árbitro lo ha visto y no ha querido pitarlo. Lucharemos contra todo y seguiremos adelante", dijo el lateral, que añadió que en el descanso les dijo que si lo hubiera señalado «lo hubieran quitado desde el VAR porque no había contacto». También criticó que le tuvieran que avisar desde ese videoarbitraje de un "penalti clarísimo". "Tampoco podemos decir nada porque te sacan amarilla como a mí al final del partido. Hacen lo que quieren", lamentó entonces el jugador valencianista.

Las declaraciones provocaron que el Comité de Integridad de la Federación Española le abriera un expediente, cuyo instructor propuso que Gayà fuera sancionado con cuatro encuentros, algo que asumió el Comité de Competición y ahora ha ratificado el de Apelación.

Competición argumentó al sancionar al jugador que, con sus declaraciones, José Luis Gayà aseguró que "el colegiado deliberadamente dejó de cumplir una de sus funciones", algo que no sería en su opinión «una crítica legítima» ni de la "expresión de un desacuerdo" que podían estar amparados por la libertad de expresión. De este modo, establecía que podrían ser "atentatorias a la integridad del colectivo arbitral al cuestionar su imparcialidad".

El Valencia cree que el caso es muy similar al del extécnico del Cádiz Álvaro Cervera, quien tras un partido del conjunto gaditano ante el Granada aseguró de una acción en el que hubo un posible penalti, que no tenía "otra explicación que no querer pitarlo". Tras ser sancionado con cuatro partidos por el Comité de Competición y ratificar la sanción el de Apelación, el TAD la levantó al entender que existían dudas sobre la intencionalidad del entonces técnico del Cádiz y que debe prevalecer la libertad de expresión en temas de interés público.

Es por ello que en el club che, el convencimiento es total en que la sanción de Gayà sea levantada y el lateral pueda jugar el primer partido de la próxima temporada... siempre y cuando continúe jugando en el club de Mestalla.