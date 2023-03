Un polémico penalti ayuda al Barça a sentenciar la Liga F ante el Madrid

El Barça le sigue teniendo tomada la medida al Real Madrid, al menos en fútbol femenino, porque no falló ante el eterno rival y se llevó un trabajado triunfo en el clásico frente a su público para celebrar que la Liga F ya es prácticamente suya. Lo hicieron, eso sí, sufriendo lo indecible, por la mínima (1-0), y todo por un polémico penalti de Athenea sobre Salma Paralluelo que transformó Rolfö desde el punto de penalti en la segunda parte.

El conjunto dirigido por Jonatan Giráldez añadió otro meritorio triunfo a su semana fantástica ante el segundo clasificado, un Madrid que lleva tres jornadas seguidas sin ganar en Liga y que ve peligrar ahora esa segunda plaza. El Barça ya parece inalcanzable, a 13 puntos con tan sólo siete jornadas por jugarse. Hicieron del Johan Cruyff su fortaleza, y como ante la Roma, fue suficiente para sobrevivir.

La primera parte estuvo igualada al máximo, pero un Madrid voluntarioso fue de menos a más hasta hacerse con el control del juego, pero desgraciadamente para ellas llegó el descanso. Los acercamientos peligrosos, eso sí, fueron de ambos equipos. De hecho, el Barça amenazó más y primero gracias a Aitana Bonmatí, aunque la ocasión más destacada fue de Weir para las merengues, impulsadas por Linda Caicedo y Esther.

En cambio, en la segunda parte las culés decidieron imponer de una vez su superior calidad, y su dominio se tradujo pronto en ocasiones de Patri Guijarro y de Hansen después. Ninguna encontró portería hasta que lo hizo Rolfö desde los once metros, desesperando a las madridistas, que no podían creer el penalti señalado de Athenea sobre Paralluelo, que se dejó caer en el área tras un contacto de costado con la futbolista gallega.

Por mucho que protestasen, sin VAR no había vuelta atrás. La delantera sueca no falló desde los once metros para adelantar a las suyas, desequilibrando un choque en el que cada equipo dominó una mitad. Al final, la veteranía azulgrana se impuso, con esfuerzo eso sí, pero sin demasiados sustos en los compases finales. Cerraron plácidamente el partido, y avanzan con paso firme hacia su octavo título liguero consecutivo.