Los fantasmas de Laporta

No cuela ya que el presidente del Barcelona siga aludiendo a conspiraciones centralistas para escurrir el bulto en el caso Negreira. Las pruebas son abrumadoras y no sospechosas: la noticia la destapó un medio de comunicación catalán, ha sido avalada por la investigación de las fuerzas de seguridad y le han dado indicios de veracidad los tribunales de Justicia. Al señor Laporta ya solo le queda una opción: dar la cara y explicaciones. Y si no las hay, primero la dimisión y, segundo, que decida la justicia.