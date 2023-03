Kun Agüero asistió ayer a La Resistencia como invitado para hablar sobre la próxima final de la Kings League, dada su condición de presidente de Kunisports.

Allí departió con David Broncano de lo humano y divino, del fútbol y lo que no es el fútbol, en una entrevista que dio para mucho. Entre otras cosas, Agüero abordó el reciente fenómeno de los futbolistas y las redes sociales, especialmente TikTok. El primer objetivo de su comentario fue Iker Casillas... y el cachondeo sobre las habilidades exportero madridista salió a relucir.

"Es malísimo. Creo que la gente lo ve por eso, porque es malo y la gente se ríe", dijo Agüero, para reconocer acto seguido que Casillas le había amargado varios derbis entre Atlético y Real Madrid con varias paradas.

Futuras generaciones entenderán y apreciarán el TikTok de Casillas. Nosotros no estamos preparados.



Por último, el Kun también habló sobre la próxima final de la Kings League y su presidente Gerard Piqué: "Me propuso Gerard ir al Camp Nou a tirar un penalti para un equipo, no sé para cuál. No puedo ir porque tengo una cosa. Me da pena porque yo no fallo nunca un penalti, meto todos. 100% de aciertos".