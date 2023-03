Ancelotti, más sentimental que nunca antes del clásico: "Me quedaría toda la vida en este club"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que deben ver al FC Barcelona, al que se enfrentan este domingo en el Spotify Camp, "como un león y no como un gato", y ha destacado la solidez defensiva de los azulgranas, además de reconocer que están "muy motivados con lo que puede pasar en los próximos tres meses".

"Mañana tenemos que verlo como un león, no como un gato, porque si tú piensas que el Barça es un gato va a ser una fiesta. No es una fiesta, es un partido importante y tenemos que luchar hasta el final y estar comprometidos y fuertes para sacar lo mejor de nosotros. Dicho esto, el miedo lo tengo siempre; el miedo o la preocupación antes de un partido siempre está ahí, no te deja. Las horas antes del partido son las más complicadas para mí", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, cree que deben "disfrutar del momento de ser protagonistas de un partido importante, prepararlo bien y jugarlo mejor". "Se puede ganar solo si eres capaz de sacar lo mejor en todos los aspectos", advirtió, asegurando que "no" piensan en que una derrota les podría dejar definitivamente fuera de la pelea por LaLiga. "No pensamos en esto, pensamos en ganar el partido de mañana. Lo que pase si no ganamos lo pensaremos después; a día de hoy, pensamos en ganar el partido de mañana", expresó.

El técnico italiano ve en el Barça "un equipo muy sólido atrás" y que "ha encajado muy pocos goles". "Han tenido un compromiso colectivo importante y esto les ha permitido ganar partidos cuando han sufrido un poco más de lo normal", analizó, señalando que sus futbolistas jugarán mañana "ofensivo sin riesgo".

"Es muy difícil decir qué partido va a hacer mañana porque cada partido tiene su historia. El Barcelona defendió mucho en el partido de Copa del Rey porque se adelantó en el marcador en la segunda parte. El partido puede ser distinto dependiendo de lo que pase en el partido; si nosotros marcamos pronto o ellos marcan pronto se puede enderezar de una manera u otra el partido", expuso.

Sobre la posibilidad de ganar un título este curso, el preparador madridista reconoció que es en la Liga de Campeones donde tienen más posibilidades. "Los datos dicen que tenemos desventaja en la Copa del Rey, que tenemos desventaja en LaLiga, pero donde no tenemos desventaja es en la 'Champions'. No sé qué puede pasar. Hoy solo pensamos en recortar un poco la desventaja en LaLiga", indicó.

"Desde el 22 de enero hasta ahora el equipo lo ha hecho muy bien, los datos físicos y técnicos confirman esto. Estamos en un buen momento mental también, estamos muy motivados con lo que puede pasar en los próximos tres meses. En el aspecto técnico y táctico el equipo ha mejorado mucho, es más sólido atrás y eficaz enfrente, a pesar de algunos partidos en los que no nos ha salido bien. Lo podemos hacer bien", continuó.

En otro orden de cosas, Ancelotti reconoció que le gustaría quedarse en el club blanco aunque no gane ningún título esta campaña. "Las reglas escritas cambian. Estoy convencido de que vamos a ganar algo esta temporada, así que el tema se acaba", dijo con una sonrisa. "Es una evaluación que tiene que hacer el club, no la tengo que hacer yo. Ya he dicho muchas veces que me quedaría toda la vida en este club, aunque pienso que es imposible", manifestó.

"Es una decisión que tiene que tomar el club al final de la temporada. Mi pensamiento es que quiero seguir y espero que sea así. Lo que decida el club no es tan importante, yo disfruto todos los días que el club me quiera aquí; si me quiere aquí tres meses, disfrutaré tres meses, y si me quiere tres años, disfrutaré tres años. Se lo agradeceré al club para toda la vida", añadió.

Por otra parte, el preparador italiano confirmó que Karim Benzema "está bien y va a jugar", además de hablar de las dificultades que ha tenido Vinícius con Ronald Araujo en los últimos Clásicos. "El plan lo tenemos porque nos conocemos muy bien los dos equipos, no tenemos secretos. Pensamos en cómo crearle daño y cómo podemos evitar problemas, y ese pensamiento nos acompañará hasta el pitido del árbitro", subrayó.

"(Vinícius) Ha tenido más dificultad en los últimos partidos, pero Vinícius es siempre Vinícius. Su movilidad le pueda ayudar a sacar lo mejor en el partido de mañana. Estoy pensando en ponerlo a la derecha, vamos a ver", afirmó ante la sorpresa de los presentes en sala de prensa. "Obviamente no es en serio", bromeó. "La movilidad puede ser importante, no tener una referencia fija contra un delantero es un problema más para un defensa. Vinícius jugará por la izquierda con más movilidad", prosiguió.

También reconoció que le sorprenden las críticas a Toni Kroos y a Luka Modric porque creen que "siguen siendo los mejores", y habló de cómo Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni están sustituyendo a Casemiro. "Eduardo lo está haciendo bien, como lo hizo Tchouaméni en la primera parte de la temporada. Los dos han reemplazado muy bien a una leyenda, a un jugador que en esta posición ha sido durante años el mejor de todo. El Real Madrid, con estos dos, puede plantear su futuro muy bien para reemplazar a un jugador que ha sido un jugador fantástico en esta posición", manifestó.