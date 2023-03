Alves, dos meses en prisión: se está adaptando, firma autógrafos y dispara la afición por el fútbol

Están a punto de cumplirse dos meses desde que Dani Alves fuese detenido y enviado a prisión provisional preventiva el pasado 20 de enero, cuando volvió a Barcelona para declarar acusado de una presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de la ciudad condal.

El exfutbolista se ha adaptado bien a la vida en la cárcel, y se siente agradecido con sus compañeros de módulo, que le han recibido muy bien y le han ayudado en el día a día, aseguró su abogada, Miraida Puentes.

La letrada ha revelado que el brasileño habla con todo el mundo y se detiene a firmar a autógrafos a aquellos que se lo piden. Además, está promoviendo partidos de fútbol en los que participa y en uno de ellos anotó un doblete, según informa Servimedia.

De esta manera, rechaza las noticias que alertaban de que al lateral derecho le estaba costando adaptarse a la vida en prisión, y califica de bulos las informaciones sobre una supuesta huelga de hambre.

En este sentido, las peticiones de ropa deportiva de los internos en el centro penitenciario de Brians se han multiplicado por cuatro desde el ingreso del exjugador del Barça.

Ruptura con Joana Sanz

Alves está teniendo que lidiar ahora con la separación de su mujer, Joana Sanz, que esta semana publicó un comunicado escrito a mano de su "puño y letra" para anunciar que ponía fin a la relación que mantenía con el carioca desde 2015.

"Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque me he enfrentado a muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad conlleva a tocar mi puerta. Miles de porqués sin respuesta", aseguró la modelo.

La española señaló que "elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta", que siempre había estado para apoyarla y hacerle crecer. "Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos", reconoce, y deja claro que "sigo y seguiré estando, pero de otra forma".