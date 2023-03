Alarma en el Barça: Pedri se retira del entrenamiento a dos días del Clásico

La presencia de Pedri en el Clásico de LaLiga no está nada clara. El canario, que parecía que llegaría a tiempo al choque ante el Real Madrid, se ha retirado este viernes antes de que terminase el entrenamiento con malas sensaciones.

El centrocampista del Barça se lesionó en la vuelta ante el Manchester United a finales del pasado mes de febrero y ultimaba ya su proceso de recuperación en vistas de disputar el importante choque ante el conjunto blanco.

Había iniciado la semana entrenando con el grupo y ya comenzaba a coger ritmo. Sin embargo, a dos días de la visita del segundo clasificado del campeonato nacional, Pedri no ha podido completar la sesión, informa Mundo Deportivo.

El conjunto blaugrana no arriesgará con el canario, por lo que no entrará en la convocatoria si no se recupera antes de este domingo. El entrenamiento de este sábado será clave para Xavi Hernández para saber si puede contar o no con el exjugador de Las Palmas.