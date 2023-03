La NBA suspende a Ja Morant, jugador de los Grizzlies, con ocho partidos sin sueldo

Ja Morant, jugador de Memphis Grizzlies, ha sido suspendido ocho partidos sin sueldo por ''una conducta perjudicial para la liga'', después de ser cazado en un club nocturno portando un arma de fuego, según comunicó la propia competición.

Memphis, que se pronunció hace unos días sobre el vídeo que el propio jugador compartió en sus redes sociales, suspendió a Morant con dos partidos tras lo sucedido. Tras estos dos encuentros donde se perderá los duelos ante San Antonio Spurs y Golden State Warriors, Ja encadena un total de seis juegos fuera del equipo. Volverá ante Dallas Mavericks durante el próximo lunes.

La NBA, tras llevar a cabo una investigación, ha decidido sancionar al jugar con ocho partidos sin sueldo. Tras conocerse la suspensión, el joven jugador, de 23 años, ofreció una entrevista a ESPN para reconocer que cometió "un grave error".

"Esa pistola no era mía. No es quien soy. No apruebo ningún tipo de violencia, pero tomo responsabilidad plena por mis acciones. En el futuro, voy a mostrar a todo el mundo quien es Ja en realidad", finalizó.