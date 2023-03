El rey de Bélgica llamó a Hazard para hablar de su adiós definitivo a la selección

Eden Hazard no volverá a la selección, no se arrepiente de su decisión de dar un paso a un lado de los 'diablos rojos', tal y como ha confesado en una entrevista en la que desveló el que hasta el rey belga le llamó personalmente para tratar su situación.

"El rey Philippe me llamó, pero lo que hablamos quedo entre nosotros. En el fútbol nunca se debe decir nunca, pero tengo otras muchas cosas que hacer, como por ejemplo, pasar más tiempo con mis hijos, con mi familia. No me veo dando marcha atrás en mi decisión por un capricho puntual", contó ante los micrófonos de la radiotelevisión belga RTBF.

Durante la conversación también relató el proceso de su adiós, que comenzó a gestarse desde el final de la Eurocopa de 2020. "Empecé a pensar en eso después de la Eurocopa. En ese momento, había trabajado mucho, me lesioné, no podía jugar contra Italia. Eso me dolió, pero hay más cosas", apuntó en referencia a su deseo de pasar más tiempo con su familia, algo que aprendió de su compañero Toni Kroos.

Así, y aunque el mismo señaló que se han visto casos de regresos a la selección a lo largo de la historia, asegura que con él "no va a pasar" porque está "100 % seguro".